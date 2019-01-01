Рани і ампутація: у Харкові чоловік зазнав жахів новорічного феєрверку

У Харкові у вівторок вночі 1 січня, під час спроби запустити феєрверк 34-річний чоловік отримав численні рвані рани обличчя та ампутацію кисті.

Як повідомила прес-служба поліції області, медики госпіталізували потерпілого в лікарню у важкому стані.

"Подія трапилася 1 січня близько 03.10 на вулиці Біблика поблизу житлового будинку. Через власну необережність, при спробі запустити феєрверк 34-річний місцевий житель отримав численні рвані рани обличчя та ампутацію кисті", - сказано в повідомленні.

За адресою виїжджала слідчо-оперативна група Індустріального відділу поліції, експерти і вибухотехніки, які оглянули місце події. Встановлено, що піротехніку потерпілий придбав на ринку. За даним фактом проводиться перевірка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 грудня 2018 року в харківському супермаркеті "Рост" по вул. Шевченко охоронець застрелив покупця після того, як той накинувся на нього з ножем.