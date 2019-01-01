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Рани і ампутація: у Харкові чоловік зазнав жахів новорічного феєрверку

7.9тЧитати матеріал російською

У Харкові у вівторок вночі 1 січня, під час спроби запустити феєрверк 34-річний чоловік отримав численні рвані рани обличчя та ампутацію кисті.

Як повідомила прес-служба поліції області, медики госпіталізували потерпілого в лікарню у важкому стані.

"Подія трапилася 1 січня близько 03.10 на вулиці Біблика поблизу житлового будинку. Через власну необережність, при спробі запустити феєрверк 34-річний місцевий житель отримав численні рвані рани обличчя та ампутацію кисті", - сказано в повідомленні.

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За адресою виїжджала слідчо-оперативна група Індустріального відділу поліції, експерти і вибухотехніки, які оглянули місце події. Встановлено, що піротехніку потерпілий придбав на ринку. За даним фактом проводиться перевірка.

Рани і ампутація: у Харкові чоловік зазнав жахів новорічного феєрверку
Рани і ампутація: у Харкові чоловік зазнав жахів новорічного феєрверку

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 грудня 2018 року в харківському супермаркеті "Рост" по вул. Шевченко охоронець застрелив покупця після того, як той накинувся на нього з ножем.

Місце
УкраїнаХарків
Тег
поліція
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Ильич Владимир
Ильич Владимир
А это точно не был пьяный атошник пытавшийся салютовать боеприпасом привезенным с места военных действий карателей с повстанцами ???
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