Рвала зубами, хотіла, щоб у дітей було все: що відомо про жорстоке вбивство матері на Київщині

15 жовтня неподалік від села Вороньків на Київщині була вбита 44-річна співзасновниця будівельної компанії Олена Лісова. У жінки залишилися два сини, молодшому всього п'ять років. Поліція затримала підозрюваних, одним із них виявився її колишній чоловік Олег. Близькі загиблої не можуть зрозуміти, чому він це зробив.

Детальніше – в матеріалі OBOZREVATEL.

Навчалася за себе й за чоловіка

Олена Лісова родом з Вінницької області з міста Бар. Досі там живе її мама, а тато нещодавно помер. 23 роки тому жінка приїхала до Києва і вийшла заміж за Олега Лісового.

Олена Лісова Facebook Олени Лісової

"Свекруха і чоловік постійно їй дорікали тим, що та з провінції. Мовляв, вони тут кияни і витягли її з бруду. Насправді, родичі цього Олега самі до Києва з сіл приїхали, але постійно хизувалися своєю пропискою. Вони Олені просто життя не давали, клювали її", – розповідає OBOZREVATEL подруга жінки, яка попросили не називати її імені.

За її словами, сам Лісовий працював автослюсарем, а останнім часом таксував. Його дружина народила дитину і вступила до ВНЗ на заочний факультет, щоб мати освіту.

"Тільки завдяки Олені цей Олег вступив до вишу. Вона малюка залишала подрузі і бігала до інституту, щоб здати іспити, і за нього ще вчилася. Він лінувався, нічого не хотів робити, це тільки мама його ним захоплювалася", – згадує подруга.

Олену розшукували кілька днів

Сама жінка, за розповідями друзів, не боялася ніякої роботи, могла і стіни штукатурити і фарбувати. У 90-х її родичі в Києві заробляли ремонтами квартир і будинків. А Олена була у них ніби як виконробом – вона робила розрахунки робіт. Так поступово з роками у них створювалася фірма, одною із засновників якої останнім часом і була Олена Лісова.

Не боялася ніякої роботи

Як розповідає подруга, першу двокімнатну квартиру подружжю купила свекруха. Вона нібито працює десь на заводі металоконструкцій і непогано заробляє.

"Весь ремонт там був зроблений коштом Олени. Вона все життя і заробляла, і працювала сама, вона хотіла, щоб її родина мала все, тому бралася за будь-яку роботу. Потрібно мити і прибирати – буде мити і прибирати, потрібно штукатурити – буде штукатурити. Потім пара заробила грошей і замість двокімнатної квартири придбала трикімнатну. Знову весь ремонт там робила вона, тільки на такі складні роботи, як покласти плитку, вона кликала своїх родичів. Вона зробила і вбудовані меблі там, житло було шикарним", – продовжує знайома.

Вранці 15 жовтня Олена вийшла з квартири за адресою вул. Ентузіастів 35/2 і повезла сина в садок. Живий її більше не бачили Гугл мапи

Бив і принижував, а потім вигнав

Олена любила свого чоловіка, попри навіть на те, що той бив її, принижував. "Він об неї ноги витирав, а вона любила його і весь час посміхалася і казала, що все у неї добре, все нормально. Нікому не показувала, що у неї відбувається, приховувала", – пояснює знайома.

Але дев'ять років тому вони все-таки розійшлися. "Це навіть не вона була ініціаторкою, це чоловік її вигнав і подав на розлучення. Вона з дитиною змушена була піти гола і боса. Перші півтора року вона жила в якійсь кімнатці в гуртожитку. Але все-таки відсудила у чоловіка половину квартири. І не зважаючи на те, що житло було шикарне, родичі навмисне продали його за копійки, тільки щоб Олені не дісталися гроші".

Колишній чоловік Олег на суді Факти

Жінка зуміла заробити відсутню суму і знову придбала двокімнатну квартиру для себе і сина. І знову почала її облаштовувати. Друзі кажуть, що Олена працювала не покладаючи рук, рано вставала, пізно поверталася з роботи. Але у неї була мета – щоб у її сина було все. Хоча сама вона виросла в скромній сім'ї, її батьки звичайні трудяги.

А через кілька років у неї трапився роман і вона народила другого сина, якому зараз всього п'ять років. Знову заміж вона не вийшла, ще будучи вагітною Лісова зуміла купити нову трикімнатну квартиру. Правда, це була всього лише бетонна коробка, яку знову доводилося піднімати з нуля. Тільки два роки тому вона закінчила там ремонт.

Допомагала їй у цьому ще одна подруга, яка стала хрещеною молодшого сина. Дуже часто малюк залишався у неї, тому що рідній матері весь час потрібно було працювати й доробляти житло.

Колишній чоловік заманив за місто

А 15 жовтня їй зателефонував чоловік, представився знайомим, мовляв, навіть був у них на весіллі 23 роки тому. І запропонував приїхати до нього в Бориспільський район, начебто є об'єкт, хотів домовитися про ремонт. Олена, звісно, вирішила їхати.

"Якби вона знала, що там буде її колишній чоловік, вона б не поїхала. Вони після розлучення не спілкувалися, навіть старший син не хотів його знати. Все ж відбувалося на його очах: і скандали, і розлучення. Вона його правильно виховувала, він навіть їй на будівництвах допомагав ще в школі, сміття будівельне з другом виносив, копійку так заробляли", – стверджує подруга.

Поліція знайшла авто вбитої жінки в гаражі колишнього чоловіка Нацполіція

Вранці жінка завезла сина в садок і на своєму "Ленд Ровері" виїхала за Київ. Там її зустріли невідомий і її колишній чоловік. Вони відібрали сумку, телефон і почали її бити, потім надягли наручники і повезли до лісу. У Олени виявився другий телефон, з якого вона встигла відправити СМС хресній молодшого сина. У повідомленні вона написала, що її схопив колишній, вона в наручниках перебуває в машині.

Як розповіли в поліції, зловмисники вивезли її до лісу і почали жорстоко бити, а потім перерізали горло і закопали в ямі. Машину вони заховали в селі в Київській області. Поліція знайшла в автівці биту й лопату. А в гаражі колишнього чоловіка виявили речі вбитої.

Вбивство трапилося в районі села Вороньків Гугл карта

Сподівалися до останнього

У поліції вважають, що злочинці вбили підприємицю заради наживи. Друзі та рідні загиблої не можуть пояснити, чому колишній чоловік так вчинив.

"Це якась ненависть. Те, що їй в житті все вдалося, є житло, автомобіль, робота. Але так, Олена пахала все життя, буквально рвала зубами роботу. Ми до останнього сподівалися, що вони ховали її заради того, щоб виманити гроші у сина. Але навіщо вони її вбили, в чому логіка? Вони її буквально забивали в лісі!" – засмучується подруга.

Друг колишнього чоловіка показує поліції місце злочину Нацполіція

Молодший син Лісової, 5-річний Микита, перебуває під опікою хресної. Старшому синові 22 роки, можливо, він оформить опікунство над своїм братом.

Зараз обох підозрюваних – 44-річного колишнього чоловіка Олени Олега, і його 55-річного спільника – суд заарештував на два місяці без права внесення застави. Їм закидають статтю 146 (викрадення людини) та ст. 115 (умисне вбивство).

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