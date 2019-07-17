"Русскій мір" пахне кров'ю": спливли моторошні фото терористів на уламках МН17

У мережі опублікували фотографії, на яких радісні терористи "ДНР" зображені на фоні уламків збитого ними над Донбасом лайнера Boeing 777 (рейс МН17).

Свідоцтва жахливого злочину окупантів, який забрав життя 298 мирних людей, розмістив на своїй сторінці офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц).

"Просто хочу нагадати, щоб ви пам'ятали їхні радісні обличчя і лайки. Справжні обличчя окупантів, вбивць і терористів. Скрізь, куди приходить "русскій мір", пахне кров'ю", – написав він.

Російські терористи на уламках малайзійського Boeing Facebook Анатолія Штефана

Російські терористи на уламках малайзійського Boeing Facebook Анатолія Штефана

Російські терористи на уламках малайзійського Boeing Facebook Анатолія Штефана

Російські терористи на уламках малайзійського Boeing Facebook Анатолія Штефана

Російські терористи на уламках малайзійського Boeing Facebook Анатолія Штефана

У коментарях під постом українці обурилися цинізмом терористів, який шокує, і висловили своє обурення у гнівних коментарях.

"Людожери. Як хочеться, щоб на їхніх могилах скакали чорти", "С*ки! 80 дітей убили", "Яскраві представники "русского міра"!!! Їхні цинічність, мораль, культура, вчинки. Їхні лідер і прихильники, куми, свати – кати України!", "Нелюди!", "С*ки!", "Орки", – пишуть під моторошними фотографіями.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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