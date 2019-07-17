"Русскій мір" пахне кров'ю": спливли моторошні фото терористів на уламках МН17

У мережі опублікували фотографії, на яких радісні терористи "ДНР" зображені на фоні уламків збитого ними над Донбасом лайнера Boeing 777 (рейс МН17).
Свідоцтва жахливого злочину окупантів, який забрав життя 298 мирних людей, розмістив на своїй сторінці офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц).
"Просто хочу нагадати, щоб ви пам'ятали їхні радісні обличчя і лайки. Справжні обличчя окупантів, вбивць і терористів. Скрізь, куди приходить "русскій мір", пахне кров'ю", – написав він.
Російські терористи на уламках малайзійського Boeing
Facebook Анатолія Штефана
Російські терористи на уламках малайзійського Boeing
Facebook Анатолія Штефана
Російські терористи на уламках малайзійського Boeing
Facebook Анатолія Штефана
Російські терористи на уламках малайзійського Boeing
Facebook Анатолія Штефана
Російські терористи на уламках малайзійського Boeing
Facebook Анатолія Штефана
У коментарях під постом українці обурилися цинізмом терористів, який шокує, і висловили своє обурення у гнівних коментарях.
"Людожери. Як хочеться, щоб на їхніх могилах скакали чорти", "С*ки! 80 дітей убили", "Яскраві представники "русского міра"!!! Їхні цинічність, мораль, культура, вчинки. Їхні лідер і прихильники, куми, свати – кати України!", "Нелюди!", "С*ки!", "Орки", – пишуть під моторошними фотографіями.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Слідча група ідентифікувала понад 100 осіб, причетних до транспортування "Бука", яким збили літак.
Установка "Бук" належала 53-й бригаді ППО РФ і була перекинута з Курська. Слідство відновило маршрут, яким її перевозили.
Крім того, нідерландські ЗМІ оприлюднили імена головних підозрюваних у справі збитого літака рейсу МН17 над Донбасом.
Пізніше в мережі спливло листування військовослужбовця 2-го батальйону російської 53-ї зенітно-ракетної бригади, яка перевозила "Бук", що підтверджує причетність Росії до катастрофи.
Також в інтернеті з'явилося відео, на якому викрадений СБУ ексначальник протиповітряної оборони Слов'янської бригади терористів "ДНР" Володимир Цемах зізнався, що ховав ракетний комплекс "Бук", із якого збили лайнер МН17.
Європейський союз закликав Росію визнати відповідальність за збиття рейсу MH17 на Донбасі, а також співпрацювати зі слідством.
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