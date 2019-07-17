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"Русскій мір" пахне кров'ю": спливли моторошні фото терористів на уламках МН17

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У мережі опублікували фотографії, на яких радісні терористи "ДНР" зображені на фоні уламків збитого ними над Донбасом лайнера Boeing 777 (рейс МН17).

Свідоцтва жахливого злочину окупантів, який забрав життя 298 мирних людей, розмістив на своїй сторінці офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц).

"Просто хочу нагадати, щоб ви пам'ятали їхні радісні обличчя і лайки. Справжні обличчя окупантів, вбивць і терористів. Скрізь, куди приходить "русскій мір", пахне кров'ю", – написав він.

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Російські терористи на уламках малайзійського Boeing

Російські терористи на уламках малайзійського Boeing

Facebook Анатолія Штефана

Російські терористи на уламках малайзійського Boeing

Російські терористи на уламках малайзійського Boeing

Facebook Анатолія Штефана

Російські терористи на уламках малайзійського Boeing

Російські терористи на уламках малайзійського Boeing

Facebook Анатолія Штефана

Російські терористи на уламках малайзійського Boeing

Російські терористи на уламках малайзійського Boeing

Facebook Анатолія Штефана

Російські терористи на уламках малайзійського Boeing

Російські терористи на уламках малайзійського Boeing

Facebook Анатолія Штефана

У коментарях під постом українці обурилися цинізмом терористів, який шокує, і висловили своє обурення у гнівних коментарях.

"Людожери. Як хочеться, щоб на їхніх могилах скакали чорти", "С*ки! 80 дітей убили", "Яскраві представники "русского міра"!!! Їхні цинічність, мораль, культура, вчинки. Їхні лідер і прихильники, куми, свати – кати України!", "Нелюди!", "С*ки!", "Орки", – пишуть під моторошними фотографіями.

"Русскій мір" пахне кров'ю": спливли моторошні фото терористів на уламках МН17

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
На Донбасі збитий Boeing-777
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
Тег
ДНР
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Наливайко Алекс
Наливайко Алекс
как-то фото в бушлатах вызывает сомнение ,что середина лета
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Одни террористы сбили, другие террористы радуются. и все в вашей несчастной недостране так.
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1
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Симонов Леонид
Симонов Леонид
Кто разрешил полет БОИНГА над территорией, охваченной войной от вторжения украинских войск-карателей на МИРНЫЙ, НО НЕПОКОРНЫЙ ДОНБАСС?
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Симонов Леонид, кто разрешил привезти " Бук" на территорию другого государства?
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Симонов Леонид, кто разрешил привезти "Бук" на территорию другого государства?
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