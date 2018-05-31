"Русский мір" не прийняв: українці, які втекли від "хунти", потрапили в пастку

Багатодітна сім'я з Дніпра втікла в Росію до "кращого життя" і зіткнулася з масою проблем.

Органи опіки погрожують відібрати неповнолітніх дітей у батьків через проблеми з документами. Про це повідомляє пропагандистське видання "Мk.ru".

Сімейство поскаржилося, що у них немає грошей, а всі документи прострочені. Коли вони переїхали, сусіди отруїли кота, а потім собаку. З України вони втекли нібито через "репресії".

Мати Ольга боїться, що в будь-який момент прийдуть чиновники і заберуть дітей, відправивши їх до притулку. Вони отримали реєстрацію, яка зараз вже прострочена. Нову в Росії родина отримати не може.

"Навіть якщо ми зараз виїдемо, то де гарантія, що нас потім пустять назад? Це вже на розсуд влади. Адже ми прострочили документи і все терміни. Крім усього іншого, потрібно ще й штрафи погасити. Інакше вже точно не пустять. А з дітьми тоді що", - розповіла Ольга.

У Росії сімейство живе бідно в будинку з обдертими шпалерами.

"До нас вже приходили з органів опіки, пропонували віддати дітей, тимчасово, поки не вирішиться питання з документами, якщо вже таке непросте становище. Ми показали все як є насправді. Інспектори оглядали будинок, спальні місця, вміст холодильників, поки що визнали обстановку нормальною, але що потім", - сказала Ольга.

Вона поскаржилася, що доводиться жити без реєстрації і постійної роботи. За даними видання, родина за фактом є нелегальними заробітчанами, а не біженцями. Живуть вони в Смоленську, побоюючись куди-небудь вибратися.

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