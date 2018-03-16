"Русский мир" не дає спокою: стало відомо, коли Путін спланував анексію Криму

Ідея анексувати Крим виникла у глави Російської Федерації Володимира Путіна приблизно в 2008 році.

Про це заявив головний редактор радіостанції "Ехо Москви" Олексій Венедиктов у інтерв'ю журналісту та блогеру Юрію Дудю, зазначивши, що Путін усе життя буде прагнути залишитися при владі.

"Напевно, були зроблені плани, як годиться Генштабу, і коли влада в Києві розсипалася, впала під час Майдану, Путін вважає, що він підібрав. Залишався б Янукович, невідомо, чи повернувся б Крим. А тут ось так склалося, так зірки зійшлися", - сказав Венедиктов.

За його словами, Путін не хоче залишати пост президента, оскільки турбується за свою безпеку, а також через "місію відновлення "русского мира".

"До Криму я ніколи не чув, щоб Путін говорив про свою місію.... І після Криму, це був тоді 2008 рік, зрозуміло, що Крим потрапить до шкільних підручників. Виникла місія відновлення, об'єднання, з'єднання Російської імперії, "русского мира", неважливо чого , СРСР", - розповів Венедиктов.

При цьому він зазначив, що "місія Путіна не буде виконана, оскільки не має кінця".

"Я думаю, що з'єднання з безпекою і цей самий "русский мир" або місія, вона не дасть йому можливості піти", - вважає журналіст.

Як писав "Обозреватель", раніше Венедиктов розповів про двійників Путіна.