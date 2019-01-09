Преамбула. После прочтения данной статьи кремлевские пропагандисты будут выть. И шипеть. И скулить. Ибо речь пойдет о так называемой химатаке, о которой так кричали русские во всех СМИ.

Но не будем ходить вокруг да около, перейдем к делу. Сегодня разговаривал я с человеком, который проживает в оккупированной рф Горловке. Мы немного разговорились с ним. Скажу честно, лучше б я этого не знал, ибо Горловка может превратиться в Чернобыль в любой момент. Объясню почему:

На Никитском ртутном заводе остановили откачку воды в конце ноября 18-го года. Это привело в шок местных жителей: они понимают, что всего через пару месяцев, максимум весной, загрязненная вода дойдет до грунтовых вод.

На Горловском химзаводе, где производили ракетное топливо, на данный момент, осталась половина всех отходов, сколько точно знают только оккупационные власти. Но и это еще не весь трагизм ситуации.

Осенью 2018 года специалисты из рф обследовали хранилище отходов ракетного топлива, которые хранятся в бочках. Эксперты из страны скреп и дидов пришли к печальным выводам: бочки с отходами производства ракетного топлива находятся в ужасном состоянии и не подлежат транспортировке. Стенки бочек с отходами уже не выдержат даже незначительной нагрузки, их нельзя вывозить.

Но самое печальное то, что русские специалисты прогнозируют сроки разрушения бочек от нескольких месяцев до года максимум. Разрушение бочек = утечка токсичных веществ, радиус поражения от 10 до 20 км.

Знают ли об этом оккупационные власти Горловки? Да, знают. Проводится ли эвакуация населения или какие-либо меры по предупреждению экологической катастрофы со стороны коллаборантов или рф, которая в курсе сложившейся ситуации? Нет, конечно. А смысл? Россия не пришла на Донбасс строить маленькую Америку? Неа, рф построило аналог Сомали и в шаге от создания второго Чернобыля.

Не верите? Ваше право. Только мне удалось достать документы по тому же Стиролу, где черным по белому написано: условия хранения аммиака не соответствуют требованиям безопасности. Читаем внимательно, оккупационные власти прекрасно осведомлены о возможной утечке аммиака и о числе возможных жертв среди мирного населения.

Ну а пока роспропаганда воет и доказзывает, что это все фотошоп из ЦРУ, я немножко сложу 2+2 и объясню на пальцах, что значили все крики со стороны рф о так называемой "возможной хим атаке со стороны ВСУ". Поехали.

1) рф прекрасно знает и знала о катастрофической ситуации с хранением химотходов, оккупационные власти тоже.

2) рф прекрасно понимает, что вина за экологическую катастрофу ляжет на нее и ее ручных обезьянок, именующих себя дынырийцами.

3) на вору шапка горит. Шум в подконтрольных рф сми и крики о химатаке, так называемый "хитрый план", сводился к тому, чтобы побыстрее Украину первыми (логика кремля проста - кто первый крикнул "это не я", тот не виноват).

Все это говорит о том, что рф осознанно начала информационную кампанию по обвинению Украины в экологической катастрофы, хотя россияне прекрасно понимают, что происходит на самом деле с условиями хранений химотходов и кто виноват.

Правда, рф ничего не будет делать с химотходами. А почему? Все просто - денег жалко. Дешевле нанять крикунов в подконтрольных сми и обвинить Украину в экологической катастрофе, чем предотвратить катастрофу: информационная кампания обойдется рф в миллионы долларов, работы по предотвращению - в лучшем случае в сотни миллионов, а то и миллиарды. Ничего личного, так просто дешевле.

Ну а люди, которые живут на оккупированных рф территориях не нужны россии, они всегда были, есть и будут дешевыми декорациями для картинки в россми, это расходный материал, не более того.

Мораль: призываю всю мировую общественность повлиять на рф и заставить ее любыми способами впустить на территорию Горловки экологов с мировым именем под охраной миротворцев. Иначе мы получим второй Чернобыль в центре Европы.

Забыл про бонус. Прочтите документы, это реальная экономическая ситуация на оккупированных.

Все, граждане роспропагандисты, можно выть. Фас.

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