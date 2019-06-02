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/Розслідування

Румунія нападе? В Україні скликають екстрену нараду: що відбувається

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Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос скличе екстрену нараду через відео захоплення Румунією території Буковини після початку широкомасштабної війни Росії.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, надавши провокаційний ролик (щоб подивитися, проскрольте до кінця сторінки).

"Інформую – 3 червня особисто внесу до Єдиного реєстру досудових розслідувань дані про підготовку (зрозумілими але процесуально не встановленими особами) до вчинення особливо тяжких злочинів, що посягають на територіальну цілісність української держави", – написав він.

Матіос скликає нараду через відео про захоплення Румунією Буковини

Матіос скликає нараду через відео про захоплення Румунією Буковини

Карта -

Карта - "захоплення Буковини"

Кадр з провокаційного відео

Матіос пообіцяв 4 червня провести нараду з керівництвом Міністерства закордонних справ, Генерального штабу та Головного управління розвідки, Служби зовнішньої розвідки, а також виконуючим обов'язки голови Служби безпеки України.

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"Всі отримають законні доручення в рамках кримінального провадження. Українська Держава (нехай для когось нібито і слабка) – є! Ми будемо за неї боротися", – підсумував він.

Як повідомляє Інформаційне опір з посиланням на користувача Albert Komari, в Youtube з'явилося провокаційне відео про нібито захоплення Буковини Румунією в 2022 році.

Захоплення Буковини у 2022 році

Захоплення Буковини у 2022 році

Скріншот

"У пропагандистському ролику показано ситуацію, коли після початку повномасштабної війни Росії на сході та півдні України, румунська влада побачила для себе шанс отримати території Буковини. Для "реалістичності" картинки, її автори навіть вказали місця дислокації підрозділів румунської армії на Буковині. Автор публікації впевнений, що це відео – ще один елемент російської гібридної агресії для розхитування ситуації в Україні", – йдеться в повідомленні.

Кадр з відео про захоплення Буковини

Кадр з відео про захоплення Буковини

Як повідомляв OBOZREVATEL, в лютому 2019 року Румунія звинуватила Росію в постійних провокаціях, які та влаштовує в Чорному морі. На тлі цього також з'явилася інформація, що Україна і Румунія можуть укласти союз для протидії РФ.

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Особа
Анатолій Матіос
Місце
Україна
Теги
війнавидео
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Pelyuhno Sergey
Pelyuhno Sergey
Видео залито на фейковый россканал который расположен на территории РФ и был создан в 2008 году. Румыния к этому никакого отношения не имеет.
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Birxoff Oliver
Birxoff Oliver
что свиньи ссыте? а цыгани вас чубатых уродов поимеют, вас сук прокаженных с хлоркой мыть нужно.
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Пеpвый пошел!!Кpышу снесло знатно....А може не пеpвый??Вон Геpащенка заметили в аэpопоpту Лаpнаки со свежим шpамом на шее..вешал кто или сам?
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