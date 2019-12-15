"Руки в татуюваннях, вуха зламані": Антоненко розповів, чим відрізняється від вбивці на відео

Підозрюваний у вбивстві журналіста Павла Шеремета музикант Андрій Антоненко (Riffmaster) розповів, чим він відрізняється від людини, яку зафіксували відеокамери на місці злочину.

Під час засідання суду 14 грудня Антоненко зазначив, що у людини на відео 2016 року борідка форми "еспаньйолка", в той час як він носить з 2013 року цільну бороду, яка з роками відрізняється тільки довжиною.

Підозрюваний також звернув увагу на статуру людини на відео.

"У мене є кілька особливостей, які мене відрізняють від багатьох людей. У мене плечі трохи похилі, злегка подовжена шия, що зовсім не сходиться з людиною, яка показана там. Плюс ще один момент – вуха. Мої вуха зламані, я займаюся боротьбою, там людина з ціленькими вушками. І ще один момент, характерна риса – мої руки, вони покриті татуюваннями. Якщо подивитися на людину на відео, то там цього немає", – сказав він.

Передбачуваний вбивця і Андрій Антоненко Facebook Борислав Береза

"Я народився у єврейському районі, Навчався в єврейській школі, я наполовину Єврей - ви своим упереджень Висновки завдали образу мені особисто та моїй сім'ї", - військовий Андрій Артеменко про підозру в организации убийства Павла Шеремета буцімто через праворадікальні подивись pic.twitter. com / MwNqrYG3Eu - hromadske (@HromadskeUA) December 14, 2019

У свою чергу, знайома музиканта Аврора Огородник вказала на ще одну анатомічну особливість Антоненка.

"Якщо одним із доказів є відео потенційного підозрюваного (запис відеокамер у ніч перед вбивством), то прошу – звільніть головного в світі фахівця з ходьби/фігури. В Андрія є анатомічна особливість, а саме – плечова лінія. І вона кардинально, радикально не збігається з фігурою людини на відео", – написала Огородник у Facebook.

Андрій Антоненко prm.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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