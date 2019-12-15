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15 грудня • оновлено в 09:55
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"Руки в татуюваннях, вуха зламані": Антоненко розповів, чим відрізняється від вбивці на відео

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Підозрюваний у вбивстві журналіста Павла Шеремета музикант Андрій Антоненко (Riffmaster) розповів, чим він відрізняється від людини, яку зафіксували відеокамери на місці злочину.

Під час засідання суду 14 грудня Антоненко зазначив, що у людини на відео 2016 року борідка форми "еспаньйолка", в той час як він носить з 2013 року цільну бороду, яка з роками відрізняється тільки довжиною.

Підозрюваний також звернув увагу на статуру людини на відео.

"У мене є кілька особливостей, які мене відрізняють від багатьох людей. У мене плечі трохи похилі, злегка подовжена шия, що зовсім не сходиться з людиною, яка показана там. Плюс ще один момент – вуха. Мої вуха зламані, я займаюся боротьбою, там людина з ціленькими вушками. І ще один момент, характерна риса – мої руки, вони покриті татуюваннями. Якщо подивитися на людину на відео, то там цього немає", – сказав він.

Передбачуваний вбивця і Андрій Антоненко

Передбачуваний вбивця і Андрій Антоненко

Facebook Борислав Береза

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Вбивство Шеремета: у версії слідства знайшли багато невідповідностей

У свою чергу, знайома музиканта Аврора Огородник вказала на ще одну анатомічну особливість Антоненка.

"Якщо одним із доказів є відео потенційного підозрюваного (запис відеокамер у ніч перед вбивством), то прошу – звільніть головного в світі фахівця з ходьби/фігури. В Андрія є анатомічна особливість, а саме – плечова лінія. І вона кардинально, радикально не збігається з фігурою людини на відео", – написала Огородник у Facebook.

Андрій Антоненко

Андрій Антоненко

prm.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Журналіст Павло Шеремет був убитий 20 липня 2016 року на перехресті вулиць Івана Франка та Богдана Хмельницького в Києві. Машину, в якій він перебував, підірвали за допомогою вибухового пристрою з дистанційним керуванням.

  • 12 грудня 2019 року поліція назвала підозрюваних в організації вбивства Шеремета.

  • Підозру за статтею 115 (Умисне вбивство) висунуто: музиканту, волонтеру і бійцю АТО Андрію Антоненку (Riffmaster); волонтерці і дитячій кардіохірургині Юлії Кузьменко; волонтерці і військовій медсестрі Яні Дугарь.

  • Також у справі фігурують Владислав Грищенко ("Буча") і його дружина Інна Грищенко ("Пума"), які наразі перебувають під вартою з приводу іншого кримінального провадження. Їм підозру поки не висунуто.

  • На брифінгу МВС 12 грудня правоохоронці оприлюднили фрагменти записів телефонних розмов фігурантів справи.

  • Основною версією була названа дестабілізація ситуації в Україні шляхом вбивства відомої особистості.

  • Хто такий Андрій Антоненко, широко відомий як автор неофіційного гімну Сил Спеціальних операцій ЗСУ "Тихо прийшов, тихо пішов", розбирався OBOZREVATEL.

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Тема
Вбивство Павла Шеремета
Особи
Андрій Антоненко (Riffmaster) Павло Шеремет
Місце
Україна
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Пети Moщи
Пети Moщи
Как он там перелом уха не увидел? По мне одна и та же рожа, подбритая козлиная бородка отрасла
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