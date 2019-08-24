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Руками "відправили" літак: українців зворушила неймовірна історія порятунку дитини на Харківщині

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На Харківщині люди за кілька хвилин розчистили занедбану злітну смугу, щоб літак санавіації зміг екстрено доставити в лікарню травмовану дитину.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила волонтер, виконавчий директор об'єднання "Українсько-Німецька Медична Асоціація" Вікторія Мілютіна, поділившись відповідними фото.

Вона уточнила, що в селищі Сахновщина з вікна будинку випала однорічна дитина, отримавши перелом основи черепа.

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"Оперувати в Сахновщині неможливо. Стан критичний", – написала Мілютіна.

Пілот Юрій Сагайдачний погодився доставити потерпілу дівчинку в лікарню, проте злетіти було неможливо, оскільки смуга поросла травою.

Руками "відправили" літак: українців зворушила неймовірна історія порятунку дитини на Харківщині

facebook.com/victoriamilutina

"Дитина помирає, літак не може злетіти. І тут на полі з'являються люди, односельці, молоді й не дуже чоловіки, в тому числі один із наших ветеранів АТО, і починають руками і косами розчищати смугу. Літак злетів. Дитину врятували. Я люблю вас, люди. Ви неймовірні", – поділилася емоціями Мілютіна.

Руками "відправили" літак: українців зворушила неймовірна історія порятунку дитини на Харківщині

facebook.com/victoriamilutina

Руками "відправили" літак: українців зворушила неймовірна історія порятунку дитини на Харківщині

Коментарі до посту

Руками "відправили" літак: українців зворушила неймовірна історія порятунку дитини на Харківщині

Коментарі до посту

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Києві, на вулиці Російська, з вікна другого поверху випав трирічний хлопчик, якого мати залишила в квартирі наодинці. Дитину госпіталізували.

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Місце
Україна Харків
Теги
літак фотографии постраждала дитина дитина соцмережі
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