''Руйнівник "Динамо'': що відомо про "спортивного генерала", який погорів на хабарі

Днями у центрі Києва Служба безпеки України спільно з працівниками Генеральної прокуратури затримали водія колишнього радника міністра внутрішніх справ Віктора Коржа під час отримання хабара.

За даними слідства, "спортивний" генерал, користуючись тісними зв'язками у силових відомствах, "кришує" столичні ломбарди. Ймовірно, це аж ніяк не єдина прибуткова справа Коржа, організована на махінаціях. Детальніше — у матеріалі OBOZREVATEL.

З масажиста в генерали

Офіційна біографія Віктора Коржа свідчить: народився у 1957 році, в місті Харкові. Після закінчення школи вивчився на лікаря-реабілітолога, спеціалізувався, зокрема, на реабілітації спортсменів.

На початку 80-х працював лікарем у 27-й клінічній лікарні Харкова. Буквально за кілька років його кар'єра пішла вгору, у віці 28 років він став заступником голови Харківської облради "Динамо".

Пропрацювавши там майже 10 років, Корж переходить на іншу посаду — заступника голови АТ "Інвестор". Компанія спеціалізувалася на скупці і продажу кольорових металів. Щоправда, працювати на такому місці йому довелося недовго, вже через рік він знову повертається у свій улюблений "Динамо". Це рішення виникло не просто так.

Віктор Корж

Так, видання Досьє наводить слова колишнього першого заступника голови київської міської ради "Динамо" Володимира Сторожука, який заявив, що за участі Коржа з 1998 року було продано понад 50% майна ФСТ "Динамо".

За його словами, в Києві за навмисно заниженими цінами були продані навчально-спортивна база "Нивки", комплекс нежитлових приміщень і спортивних споруд бази "Конча-Заспа", тир, кінно-спортивна база, водноспортивна база на Трухановому острові та інші об'єкти.

Багато приміщень та зали стоять порожніми або знесені, а на їхньому місці побудовані інші споруди, зокрема розважальні заклади і парковки. Спортивні об'єкти були вкрадені також у Криму, Харківській, Одеській, Луганській та Київській областях.

Якщо вірити Сторожуку, основні накопичення Корж отримав шляхом банального розпродажу активів "Динамо". Прикриття такої діяльності йому забезпечували і міліцейські погони. Характерно, що Корж уникнув служби в армії (адже він навчався на медичному) і по суті ніколи не був ні військовим, ні міліціонером. Але це не завадило йому носити горде звання "генерал-майора міліції".

Столичний "рєшала"

Але і це ще не все. Потоваришувавши із "регіоналами", Віктор Корж вирішив піти в політику. На парламентських виборах 2006 року він пройшов за списком "Партії Регіонів" до Верховної Ради. При цьому 1 грудня 2006 року Корж пішов ще далі — став міністром у справах сім'ї, молоді та спорту. Щоправда, керувати цілим міністерством йому пощастило недовго, вже у 2007 році через політичну кризу парламент пішов на перевибори, де і Корж знову став нардепом-регіоналом.

Віктор Корж Досьє

У 2012 році генерал-майор міліції знову спробував пройти до парламенту за 197-м округом у Черкаській області, але через скандали і звинувачення у махінаціях,Центральна виборча комісія визнала округ "проблемним" і скасувала результати виборів.

19 лютого 2013 року був призначений на посаду заступника голови Київської міської державної адміністрації. Відповідав за соціальну сферу: медицину, освіту, спорт і молодь. А 27 лютого 2014 року відразу після втечі екс-президента Віктора Януковича написав заяву про звільнення. Але без діла він сидів не дуже довго, аж до 28 вересня 2018 року Віктор Корж офіційно рахувався радником міністра МВС на громадських засадах.

Як пише журналіст Юрій Бутусов, генерал у 2016 році указом президента Петра Порошенка на День незалежності був нагороджений орденом "За заслуги" 1-го ступеня.

І ось скандал із затриманням помічника. Як повідомила прес-служба СБУ, екс-радник вимагав через посередника $30 тисяч від власників мережі київських ломбардів.

За цю суму він обіцяв сприяти непритягненню працівників мережі до кримінальної відповідальності і припинення слідчих дій у рамках розпочатого провадження. В СБУ зазначили, що вирішується питання про оголошення підозри у скоєнні злочину, передбаченого ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України.

Щоправда, за даними джерел Української правди, сам генерал-майор перебуває зараз на відпочинку поза межами України. У зв'язку з цим виникає питання — чи зазнає покарання Корж за організацію "криші" у Києві або міліцейські зв'язки вкотре допоможуть уникнути покарання. Слово за ГПУ, СБУ і, звісно ж, українськими судами.

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