Руїни і звалища: в мережі показали пустельний Донецьк після приходу "русского міра". Відеофакт

В окупованому Донецьку зняли свіже відео на вулиці Стратонавтів.
Відповідні кадри з'явилися в Twitter Necro Mancer. Судячи з запису "русскій мір" міцно облаштувався в місті.
Автомобіль проїжджає повз зруйновані та не відновлені будинки. На узбіччях лежать купи сміття і будівельного мотлоху.
Вулиця виглядає пустельною, на шляху проходження оператору трапився лише самотній велосипедист.
Донецьк
# Донецьк, вул. Стратонавтів, травень 2019 року pic.twitter.com/OA1cEA7N0t- Necro Mancer (@ 666_mancer) 22 травня 2019 р
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Донецьку відкрили пам'ятник убивці українців — терористу Мамаю.
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