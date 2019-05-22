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/Розслідування

Руїни і звалища: в мережі показали пустельний Донецьк після приходу "русского міра". Відеофакт

7.3тЧитати матеріал російською

В окупованому Донецьку зняли свіже відео на вулиці Стратонавтів.

Відповідні кадри з'явилися в Twitter Necro Mancer. Судячи з запису "русскій мір" міцно облаштувався в місті.

Автомобіль проїжджає повз зруйновані та не відновлені будинки. На узбіччях лежать купи сміття і будівельного мотлоху.

Вулиця виглядає пустельною, на шляху проходження оператору трапився лише самотній велосипедист.

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Донецьк

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Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
УкраїнаДонецьк
Теги
ДНРНовини ДНРтерористи "ДНР"
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Бородин Андрей
Бородин Андрей
Разруху и мусор несет укроинский мир, это же очевидно. Там, где не воюют воякы ВеСеУ, нет ни развалин, ни крови, не гибнут люди, ну почти, так, вытираты аты периодически самоутилизируются.
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Romanoff Sergey
Romanoff Sergey
Там до линии фронта 1 км. Какое восстановление? Хватит обозу нести всякий бред и новости из пальца высасывать. Покажите видео из Песок, они там рядом - там украинский мир.
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Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
Romanoff Sergey, обоз пусть раскатает что сегодня попали 8 карателей в плен
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Соболева Марина
Соболева Марина
Позор Украине !обстреливает бомбами свой народ .Донбасс никогда к вам не вернется.
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Соболева Марина, чё раскудахталась?живёшь на Донбассе?
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