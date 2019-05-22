Руїни і звалища: в мережі показали пустельний Донецьк після приходу "русского міра". Відеофакт

В окупованому Донецьку зняли свіже відео на вулиці Стратонавтів.

Відповідні кадри з'явилися в Twitter Necro Mancer. Судячи з запису "русскій мір" міцно облаштувався в місті.

Автомобіль проїжджає повз зруйновані та не відновлені будинки. На узбіччях лежать купи сміття і будівельного мотлоху.

Вулиця виглядає пустельною, на шляху проходження оператору трапився лише самотній велосипедист.

Донецьк

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Донецьку відкрили пам'ятник убивці українців — терористу Мамаю.

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