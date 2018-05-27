"Рухалися без рук і ніг!" "ДНРовців" висміяли за нову "страшилку" про ВСУ

Терористи "ДНР" заявили, що українські військовослужбовці нібито "нашпиговані психотропними речовинами", через що не відчувають болю.
Як передає в Telegram "Грані.ру", чергову "страшилку" про бійців ВСУ озвучив "офіційний представник збройних сил ДНР" Едуард Басурін.
"Випадків дуже багато, коли відривало руки і ноги, а люди продовжували рухатися", - заявив терорист.
"Людина падала, коли відлітала голова. Може, я жорстко говорю, але ці люди були нашпиговані психотропними речовинами", - сказав він.
Цікаво, що таку заяву терориста висміяли навіть російські пропагандистські ЗМІ, поставивши під сумнів адекватність Басуріна.
Як повідомлявOBOZREVATEL, недавно росЗМІ видали нову страшну страшилку про Україну.
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