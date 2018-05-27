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"Рухалися без рук і ніг!" "ДНРовців" висміяли за нову "страшилку" про ВСУ

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Терористи "ДНР" заявили, що українські військовослужбовці нібито "нашпиговані психотропними речовинами", через що не відчувають болю.

Як передає в Telegram "Грані.ру", чергову "страшилку" про бійців ВСУ озвучив "офіційний представник збройних сил ДНР" Едуард Басурін.

"Випадків дуже багато, коли відривало руки і ноги, а люди продовжували рухатися", - заявив терорист.

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"Людина падала, коли відлітала голова. Може, я жорстко говорю, але ці люди були нашпиговані психотропними речовинами", - сказав він.

Цікаво, що таку заяву терориста висміяли навіть російські пропагандистські ЗМІ, поставивши під сумнів адекватність Басуріна.

Як повідомлявOBOZREVATEL, недавно росЗМІ видали нову страшну страшилку про Україну.

Читайте все новости по теме "Російсько-український конфлікт" на Обозревателе.

Темы
Російсько-український конфліктОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Место
УкраїнаДонецьк
Объекты
Новини ДНРНовини Донбасу
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