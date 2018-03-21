"Рубан і зброя": Савченко спробувала пояснити свої слова про "спецоперацію"

Позафракційний нардеп Надія Савченко стверджує, що зброя, яку віз з окупованих територій Донбасу переговірник Володимир Рубан, швидше за все була метою однією з операцій українських спецслужб.

При цьому, як уточнила вона в інтерв'ю Радіо Свобода, чи проводилася така спецоперація точно не відомо.

"Я знаю, що бувають різні спеціальні операції, і для чого потрібно витягати з того боку зброю супротивника. Успішних спеціальних операцій було б більше, якби українські спецслужби не воювали між собою. Я не можу знати точно про такі операції, а якщо і знала б, щось не розголошували б військову і державну таємницю", - говорить Савченко, додаючи, що її колишні заяви про "спецоперації" це тільки "теорія".

"Така зброя, по-перше, потрібна для проведення диверсій на тому боці. По-друге, для того, щоб відстежувати і фіксувати поставки російської зброї і боєприпасів. У нас четвертий рік йде війна, і запаси зброї у них на неіснуючих" захоплених ( у збройних сил України. - Ред.) складах "все не закінчуються", - розповів нардеп.

За її словами, потрібно також відстежувати, які нові види озброєнь з'являються на неконтрольованих територіях, де і які заводи там почали виробляти боєприпаси або окремі види зброї.

"Той же самотній міномет, що віз Рубан - це як раз така зброя, виробництво якої намагаються налагодити на непідконтрольною території, в місті Стаханов Луганської області. По-третє, потрібно відстежувати, чи не з'являються там боєприпаси і озброєння з нашого боку, чи немає продажу і зради. Зрештою, склади у нас рвуться і горять регулярно. Коли вивозяться дрібні партії зброї і боєприпасів з того боку, з них можна "зняти" багато інформації про ситуацію на тих територіях", - вважає Савченко.

Нагадаємо, також Савченко заявила що Банкова збиралася її ліквідувати, а деякі нардепи нібито радили їй запустити в Раду газ.