"RT говорять правду!" У США розповіли, як захищали пропаганду Кремля

Ненависть росіян до американців і західного світу набрала обертів в останні роки правління Володимира Путіна завдяки кремлівській пропаганди. При цьому ще нещодавно американці вважали, що російські ЗМІ розповідають правду.

Про це в інтерв'ю "Обозревателю" розповів волонтер з США, один із засновників організації United Help Ukraine, Юрій Янковський.

"Це все результат пропаганди, яка культивувалася і набирала обертів останні 10 років правління Путіна. І навіть раніше. У ті ж 90-ті росіяни ж нормально ставилися до Америки і американців, не кажучи вже про Україну. А ця програма розпалювання ненависті була запущена десь з початку 2000-х ", - заявив він.

В той самий час волонтер впевнений, що у випадку з росіянами рано чи пізно "холодильник переможе телевізор".

"І усвідомлення того, що вони - жертви пропаганди, до росіян має прийти. Повинні ж очі рано чи пізно відкритися?! Навіть в найпохмуріші радянські часи пропаганда діяла від сили років 5-10, а далі люди починали розуміти, що їм брешуть. І влади доводилося вигадувати щось нове... Можливо я помиляюся. Не знаю. Але я - оптиміст", - зазначив Янковський.

Він також розповів про те, що під час мітингів української діаспори в США навесні 2014 го проти Russia Today, чимало американців виступали на захист кремлівських пропагандистів.

"До нас підходило багато американців, які, мало не плачучи, говорили:" Як? Russia Today - це ж таке незалежне джерело інформації! Тільки вони говорять правду!"... Росіяни ж - класні пропагандисти... Але зараз розуміння проблем вже з'явилося", - підсумував він.

Як повідомляв "Обозреватель", також Янковський розповів, як Україну підтримують в США.