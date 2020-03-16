РПЦ зізналася, що допомагала в окупації Криму

Шість років тому в окупації Криму Росією брали участь священики Російської православної церкви.

Як пише "Медуза", священики РПЦ брали участь в захопленні півострова на запрошення Міністерства оборони РФ.

"Було прийнято рішення викликати з Пітера отця Димитрія (Василенкова, заступника голови відділу по взаємодії зі збройними силами та правоохоронними установами Санкт-Петербурзької єпархії) – і ми з ним почали об'їжджати поки що ще українські військові частини", – розповів ветеран спецназу ГРУ, який брав участь в переговорах з українськими військовими.

Священик РПЦ

До українських військових частин в Криму російські священики ходили в оточенні козаків, яких завезли з Красноярська, РФ.

"Ворота частин відкривалися через священика. Інакше нас би викинули просто з частини. А козаки забезпечували "кіпеж": якщо вже з'являється купа якихось незрозумілих російських громадян, то вже треба щось робити", – відзначав ветеран ГРУ.

Сам отець Димитрій визнав, що "був в Криму по лінії Міноборони". При цьому захоплення півострова він вважає "божественним втручанням".

"А що це, як не диво Боже? Господь не допустив кровопролиття", – зазначив священик РПЦ.

Отець Димитрій на тлі бронеавтомобіля "Тигр". Березень 2014 рік Сторінка Димитрія Василенкова у "ВКонтакте"

Також участь в окупації російський священиків підтвердив архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент.

"Всі вони їхали через Керченську (паромну) переправу з козаками: автобуси формувалися на території Краснодарського краю, а потім приїжджали на територію Криму", – згадував Климент.

Відомо, що священики РПЦ прибували в основному з Підмосков'я і Санкт-Петербурга.

Як повідомляв OBOZREVATEL, рівно шість років тому, 16 березня 2014 року, в контрольованій російськими військовими АР Крим було проведено незаконний референдум про приєднання півострова до Росії.

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