Розвідник з Росії "спалився" на Донбасі. Фотодокази

Олексій Тітофф Розслідування 12:02, 29.07.2020 Оновлено: 12:04, 29.07.2020

Кадровий російський військовий Андрій Зорькін з 19-ї окремої мотострілкової бригади ЗС РФ був помічений на території тимчасово окупованого Донбасу.

Російський розвідник був ідентифікований завдяки фото з соцмереж, пише Inform Napalm.

Росіянин публікував знімки з окупованого Донецька в жовтні 2019 року. Також в липні 2020 року його виклав фото, де позаду Зорькіна можна помітити бойовика з шевронами "ДНР".

Російський військовий Андрій Зорькін на Донбасі
Inform Napalm
Російський військовий Андрій Зорькін в Донецьку
Inform Napalm

Крім цього Зорькіна відзначили на фото, де він зображений на фоні банера "Донецька народна республіка".

Моніторинг соцмереж російського військового показав, що Зорькін з 2015 року служить за контрактом в Збройних Силах Російської Федерації, а саме в 19-й ОМСБр.

Зорькін з прапором військової розвідки ЗС РФ.
Inform Napalm
Зорькін з СС "Гвинторіз"
Inform Napalm

Встановлено, що Зорькін Андрій Сергійович народився 27.04.1994 в місті Волгодонську Ростовської області. Судячи за багатьма ознаками (фото з прапором військової розвідки, татуювання на шиї з символом розвідників – кажаном, фото зі снайперською гвинтівкою для безшумної стрільби ВСС "Гвинторіз", яка знаходиться на озброєнні російських підрозділів спеціального призначення), Зорькін проходить службу в розвідувальному батальйоні або в батальйоні спеціального призначення 19-й ОМСБр, що входить до складу 58-ї армії ЗС РФ.

Андрій Зорькін в російській військовій формі
Inform Napalm
Андрій Зорькін в "ДНР"
Inform Napalm
Пістолет і речовий мішок з шевроном "ДНР"
Inform Napalm

Як повідомляв OBOZREVATEL , українська розвідка доповіла, що в зону бойових дій на окуповану територію Донбасу прибули військовослужбовці Збройних сил Росії, у яких був діагностований COVID-19.

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