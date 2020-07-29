Розвідник з Росії 'спалився' на Донбасі. Фотодокази

Кадровий російський військовий Андрій Зорькін з 19-ї окремої мотострілкової бригади ЗС РФ був помічений на території тимчасово окупованого Донбасу.

Російський розвідник був ідентифікований завдяки фото з соцмереж, пише Inform Napalm.

Росіянин публікував знімки з окупованого Донецька в жовтні 2019 року. Також в липні 2020 року його виклав фото, де позаду Зорькіна можна помітити бойовика з шевронами "ДНР".

Російський військовий Андрій Зорькін на Донбасі Inform Napalm

Російський військовий Андрій Зорькін в Донецьку Inform Napalm

Крім цього Зорькіна відзначили на фото, де він зображений на фоні банера "Донецька народна республіка".

Моніторинг соцмереж російського військового показав, що Зорькін з 2015 року служить за контрактом в Збройних Силах Російської Федерації, а саме в 19-й ОМСБр.

Зорькін з прапором військової розвідки ЗС РФ. Inform Napalm

Зорькін з СС "Гвинторіз" Inform Napalm

Встановлено, що Зорькін Андрій Сергійович народився 27.04.1994 в місті Волгодонську Ростовської області. Судячи за багатьма ознаками (фото з прапором військової розвідки, татуювання на шиї з символом розвідників – кажаном, фото зі снайперською гвинтівкою для безшумної стрільби ВСС "Гвинторіз", яка знаходиться на озброєнні російських підрозділів спеціального призначення), Зорькін проходить службу в розвідувальному батальйоні або в батальйоні спеціального призначення 19-й ОМСБр, що входить до складу 58-ї армії ЗС РФ.

Андрій Зорькін в російській військовій формі Inform Napalm

Андрій Зорькін в "ДНР" Inform Napalm

Пістолет і речовий мішок з шевроном "ДНР" Inform Napalm

Як повідомляв OBOZREVATEL , українська розвідка доповіла, що в зону бойових дій на окуповану територію Донбасу прибули військовослужбовці Збройних сил Росії, у яких був діагностований COVID-19.