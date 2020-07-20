Розвідник розповів, скільки платять вбивцям українських воїнів на Донбасі

Воюючі на Донбасі найманці з Росії заробляють в 5-10 разів більше, ніж місцеві терористи.

Про це розповів в інтерв'ю Сегодня представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький. За його словами, у військових формуваннях окупантів склалася непроста ситуація.

"Ситуація там складна: некомплект воюючих, проблеми з виплатами грошей, небажання воювати на передовій і ризикувати своїм життям. Є факти дезертирства зі зброєю, є факти недовіри до командирів-росіян. Найманці з Росії отримують в 5-10 разів більше, ніж місцеві", – сказав військовий.

Розмір зарплати у окупантів залежить від посади, яку займають кадрові військовослужбовці Збройних сил Росії або російські найманці.

"Для них виплати починаються з 45 тисяч російських рублів, а для місцевих – з 18 тисяч рублів", – повідомив Скібіцький.

Як повідомляв OBOZREVATEL, командування російських окупаційних військ під приводом протидії пандемії коронавіруса раптово скасувало ротацію на Донбасі і залишило найманців в ОРДЛО, що викликало хвилю дезертирства.