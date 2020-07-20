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Розвідник розповів, скільки платять вбивцям українських воїнів на Донбасі

Борис Бондар
Борис Бондар
Розслідування
2,8 т.
Розвідник назвав розміри зарплат російських найманців на Донбасі

Розвідник назвав розміри зарплат російських найманців на Донбасі. Радіо Свобода

Воюючі на Донбасі найманці з Росії заробляють в 5-10 разів більше, ніж місцеві терористи.

Про це розповів в інтерв'ю Сегодня представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький. За його словами, у військових формуваннях окупантів склалася непроста ситуація.

"Ситуація там складна: некомплект воюючих, проблеми з виплатами грошей, небажання воювати на передовій і ризикувати своїм життям. Є факти дезертирства зі зброєю, є факти недовіри до командирів-росіян. Найманці з Росії отримують в 5-10 разів більше, ніж місцеві", – сказав військовий.

Розмір зарплати у окупантів залежить від посади, яку займають кадрові військовослужбовці Збройних сил Росії або російські найманці.

"Для них виплати починаються з 45 тисяч російських рублів, а для місцевих – з 18 тисяч рублів", – повідомив Скібіцький.

Як повідомляв OBOZREVATEL, командування російських окупаційних військ під приводом протидії пандемії коронавіруса раптово скасувало ротацію на Донбасі і залишило найманців в ОРДЛО, що викликало хвилю дезертирства.

УкраїнаВійна на Донбасі
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