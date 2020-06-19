Розвідка ЗСУ помітила російських снайперів у "сірій зоні" на Донбасі

У зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі знову активізувалися російські снайпери. Крім того, вони заходять навіть на "сірі" ділянки фронту.

Про це стало відомо Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України, повідомляється на сайті відомства. Захисники наголосили, що окупанти не тільки намагаються завдати втрат українському війську, але й деморалізувати наших воїнів.

"Командування російських окупаційних військ продовжує активно застосовувати снайперів на передових позиціях з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ уздовж усієї лінії зіткнення, зокрема з виходом снайперських пар у "сіру зону". Зазначені заходи противник проводить задля деморалізації особового складу підрозділів Об’єднаних сил, нанесення втрат та провокування вогню у відповідь", – йдеться у зведенні.

Крім того, для реалізації своїх задумів російське окупаційне командування залучає додаткові снайперські пари ЗС РФ, які не належать до штатних підрозділів 1, 2 АК та прибувають на тимчасово окуповану територію в Донецькій та Луганській областях із території Росії через не контрольовані Україною ділянки кордону.

Ситуація в зоні ООС станом на 19 червня (інфографіка – сайт Міноборони України) Сайт Міноборони України

Як повідомляв OBOZREVATEL: