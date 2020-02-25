Розвідка ЗСУ засікла масові вилазки російських ДРГ на Донбасі

Російські окупанти на Донбасі різко змінили тактику. Вони почали масові спроби проникнення диверсійно-розвідувальних груп на позиції Об'єднаних сил.

За інформацією Головного управління розвідки, командування російсько-окупаційних військ у такий спосіб вирішило отримувати розвіддані про українських захисників. Як повідомляється на сайті Міноборони України, особливу активність ворожі ДРГ виявляють у нічний час.

ДРГ росіян на Донбасі LIGA.net

"Ворогом напрацьовується практика забезпечення дій кожної розвідувально-диверсійної групи вогневою підтримкою артилерійського або мінометного підрозділу, що взаємодіє з нею. Таким чином окупанти намагаються підвищити рівень узгодженості дій розвідувальних і артилерійських підрозділів з виявлення цілей для негайного завдавання точних артилерійських ударів по об'єктах Об'єднаних сил", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

вночі 22 лютого диверсійно-розвідувальна група озброєних формувань РФ спробувала прорватися через лінію зіткнення на Донбасі.

Противник під прикриттям вогню зі стрілецької зброї намагався вийти на українські позиції поблизу населеного пункту Новотошківське.

Об'єднані сили відбили атаку і ліквідували одного терориста. Ворог залишив його тіло на полі бою.

Пізніше офіцер ЗСУ Анатолій Штефан опублікував у мережі фото вбитого окупанта. Ним виявився 19-річний Андрій Лазарєв із селища Чорнухине на Донбасі.

Пізніше воїни ЗСУ розповіли подробиці ліквідації члена ворожої ДРГ в ніч на 22 лютого, а також продемонстрували докази, котрі доводять, що терористи "ДНР" працюють на російських окупантів.

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