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25 лютого • оновлено в 16:25
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/ Розслідування

Розвідка ЗСУ засікла масові вилазки російських ДРГ на Донбасі

2.1т
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Російські окупанти на Донбасі різко змінили тактику. Вони почали масові спроби проникнення диверсійно-розвідувальних груп на позиції Об'єднаних сил.

За інформацією Головного управління розвідки, командування російсько-окупаційних військ у такий спосіб вирішило отримувати розвіддані про українських захисників. Як повідомляється на сайті Міноборони України, особливу активність ворожі ДРГ виявляють у нічний час.

ДРГ росіян на Донбасі

ДРГ росіян на Донбасі

LIGA.net

"Ворогом напрацьовується практика забезпечення дій кожної розвідувально-диверсійної групи вогневою підтримкою артилерійського або мінометного підрозділу, що взаємодіє з нею. Таким чином окупанти намагаються підвищити рівень узгодженості дій розвідувальних і артилерійських підрозділів з виявлення цілей для негайного завдавання точних артилерійських ударів по об'єктах Об'єднаних сил", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • вночі 22 лютого диверсійно-розвідувальна група озброєних формувань РФ спробувала прорватися через лінію зіткнення на Донбасі.

  • Противник під прикриттям вогню зі стрілецької зброї намагався вийти на українські позиції поблизу населеного пункту Новотошківське.

  • Об'єднані сили відбили атаку і ліквідували одного терориста. Ворог залишив його тіло на полі бою.

  • Пізніше офіцер ЗСУ Анатолій Штефан опублікував у мережі фото вбитого окупанта. Ним виявився 19-річний Андрій Лазарєв із селища Чорнухине на Донбасі.

  • Пізніше воїни ЗСУ розповіли подробиці ліквідації члена ворожої ДРГ в ніч на 22 лютого, а також продемонстрували докази, котрі доводять, що терористи "ДНР" працюють на російських окупантів.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Головне управління розвідки Міністерство оборони України
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Комментарии на сайте не модерированы
Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
В общем, лёгкой карательной прогулки у ВСУ не получилось...
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