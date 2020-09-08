Розвідка ЗСУ дізналася про великі втрати терористів

Від початку вересня, попри перемир'я, терористи на Донбасі безповоротно втратили вже понад 10 осіб особового складу та дві одиниці військової техніки.

Про це стало відомо Головному управлінню розвідки Міноборони України, повідомила пресслужба відомства. Зазначається, що причиною зростання кількості втрат у передових підрозділах окупантів є порушення заходів безпеки та підриви на власних мінах.

Водночас командування оперативного угруповання російсько-окупаційних військ використовує запроваджений режим припинення вогню для нарощування інженерного обладнання передових позицій майже по всій лінії розмежування.

Так, протягом 31 серпня – 6 вересня противник здійснював інтенсивні заходи зі спорудження нових окопів і бліндажів на Новоайдарському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському, Торецькому, Курахівському та Волноваському напрямках. Крім того, терористи продовжували встановлення мінно-вибухових загороджень з використанням протипіхотних і протитанкових мін.

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