Розвідка заявила про російське походження "групи Вагнера" в Білорусі
Служба зовнішньої розвідки України заявила, що спеціальна інформаційна операція під назвою "група Вагнера у Білорусі" має російське походження.
Відповідна інформація з'явилася на сайті відомства. Також там були опубліковані головні завдання операції.
За даними служби, серед них:
Дестабілізація ситуації у Білорусі напередодні та під час президентських виборів.
Звинувачення у причетності українських спецслужб до організації і проведення операції на території Білорусі і, як результат, втягнення України у міжнародний скандал, підрив її міжнародного авторитету.
Дискредитація керівництва держави Україна з метою зниження рейтингу влади напередодні місцевих виборів.
Служба звернула увагу на правильне поводження з контентом, який створений російськими спецслужбами та має антиукраїнський характер, завдає шкоди національній безпеці держави.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
першим про те, що до зриву операції СБУ із "вагнерівцями" в Білорусі може бути причетний глава Офісу президента України Андрій Єрмак, заявив агент НАБУ, ветеран АТО Євген Шевченко.
Журналіст Юрій Бутусов заявив, що спецоперацію СБУ із затриманням "вагнерівців" у Білорусі Єрмак нібито зірвав, щоб не псувати відносини з Росією.
Сам Єрмак відхрестився від звинувачень у держзраді з "вагнерівською" спецоперацією та зливі інформації Росії.
У Службі безпеки України заявили, що не коментуватимуть чутки про так звану "вагнерівську" спецоперацію контррозвідниками, дані про яку останнім часом поширюються в інформаційному просторі країни.