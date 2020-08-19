Розвідка заявила про російське походження "групи Вагнера" в Білорусі. Ілюстрація.

Служба зовнішньої розвідки України заявила, що спеціальна інформаційна операція під назвою "група Вагнера у Білорусі" має російське походження.

Відповідна інформація з'явилася на сайті відомства. Також там були опубліковані головні завдання операції.

За даними служби, серед них:

Дестабілізація ситуації у Білорусі напередодні та під час президентських виборів.

Звинувачення у причетності українських спецслужб до організації і проведення операції на території Білорусі і, як результат, втягнення України у міжнародний скандал, підрив її міжнародного авторитету.

Дискредитація керівництва держави Україна з метою зниження рейтингу влади напередодні місцевих виборів.

Служба звернула увагу на правильне поводження з контентом, який створений російськими спецслужбами та має антиукраїнський характер, завдає шкоди національній безпеці держави.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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