Розвідка засікла пожвавлення російської артилерії на Донбасі

На тимчасово окупованій території Донбасу активізувалися артилерійські підрозділи російської окупаційної армії.

Про це стало відомо Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України, зазначається на сайті відомства. За його даними, командування російських окупаційних військ продовжує утримувати зазначені угруповання в готовності до застосування.

Артилерія Росії на Донбасі ATR

"Зокрема, у з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК РФ тривають заняття з корегувальниками вогню артилерії. Також 10-11 червня проведено тренування з управління вогнем та відпрацювання прихованого висування на підготовлені вогневі рубежі чергових артилерійських підрозділів на всіх напрямках", – сказано у зведенні розвідки.

Водночас противник у рамках тижня мобілізаційної готовності проводить уточнення мобілізаційного ресурсу. Російські окупаційні адміністрації зобов’язали керівників підприємств усіх форм власності у найкоротші терміни надати списки військовозобов’язаних всіх категорій.

Ситуація в зоні ООС на 12 червня Сайт Міноборони України

Як повідомляв OBOZREVATEL, ОБСЄ зафіксувала на Донбасі чергові порушення з боку окупантів. З-поміж іншого вона помітила й таємне перекидання Росією через неконтрольовані ділянки кордону військової техніки та зброї. Також агресор активно облаштовує фортифікаційні споруди у житлових кварталах окупованих міст.