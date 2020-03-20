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20 березня • оновлено в 15:18
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Розвідка засікла масове дезертирство терористів на Донбасі

5.3т
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Російські терористи на Донбасі почали масово покидати свої позиції, у зв'язку з чим у лавах окупантів спостерігається жорстка нестача кадрів.

Як повідомляється на сайті Міністерства оборони України, про ці факти стало відомо Головному управлінню розвідки.

"У з'єднаннях та частинах 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК ЗС РФ тривала ротація командного складу кадрових російських офіцерів. У процесі прийняття-передання посад новопризначеними командирами підрозділів виявлено численні факти незаконної відсутності російських найманців, які протягом цього року самовільно покинули місце служби, а за даними обліку нібито перебувають у відрядженнях, на лікуванні та відпустках", – йдеться у зведенні.

Терористи на Донбасі

Терористи на Донбасі

"Хвиля"

У зв'язку з наростанням некомплекту особового складу командування російських окупаційних військ намагається терміново усунути виявлені проблеми. Насамперед у підрозділах, які виконують завдання на лінії зіткнення.

Зокрема, окупаційні адміністрації активізували агітаційну та рекрутерську роботу в тилових районах тимчасово окупованих територій у Донецькій і Луганській областях із призову на військову службу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розвідка повідомила, що в лавах терористів "Л/ДНР" почастішали випадки масового дезертирства через відсутність ротації, яку російські куратори намагаються виправдати заходами боротьби з коронавірусом.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
Міністерство оборони України Головне управління розвідки
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Отличный шанс освободить наконец украинский Донбасс !
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Вышиванко Перемогайло-Шароваренко
Вышиванко Перемогайло-Шароваренко
Побежали над киборгами ржать!
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