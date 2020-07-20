Розвідка озвучила масштабну кількість військових і техніки РФ на Донбасі
На окупованих районах Луганської та Донецької областей зосереджено величезну кількість техніки Російської Федерації.
Конфігурація російських окупаційних військ залишається без особливих змін із січня 2016 року. Про це в інтерв'ю "Сьогодні" розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.
"Створені й діють перший і другий армійські корпуси, штатна чисельність яких приблизно 35,5 тис. осіб, 480 танків, 860 бойових броньованих машин, 940 артилерійських систем і мінометів, до 200 РСЗВ", – перерахував він.
За його словами, з 2016 року в ОРДЛО відбулося посилення артилерії – додатково були завезені протитанкові комплекси, артилерійські системи. Водночас українська розвідка постійно фіксує підтримку Росією на Донбасі кількості озброєння і його бойової готовності.
"Наприклад, наші бійці знищили дві САУ противника, і однозначно незабаром із території Росії будуть доставлені нові артустановки", – стверджує Скібіцький.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у зоні ООС на Донбасі спостерігається загострення, підтримувані РФ війська стягують техніку. Так, у звіті СММ ОБСЄ зафіксували наявність на окупованих територіях 11 танків Т-64 і 152 міліметрову самохідну гаубицю 2С5 "Гіацинт С" російських терористів.