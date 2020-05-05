Розвідка дізналася про підготовку перекидання військ терористів на передову

Командування російсько-окупаційних військ на Донбасі готується до ротації передових підрозділів.

За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, формуються тактичні групи, які планується направити на передову в першій половині травня, повідомляється на сайті відомства.

espreso.tv

"На базі перших мотострілкових батальйонів з'єднань і частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК йде формування тактичних груп, які передбачається спрямувати на передову в другій половині травня", – наголосили у розвідці.

Водночас зазначається, що терміни проведення ротації можуть бути перенесені через незадовільне логістичне забезпечення більшості із зазначених підрозділів, зокрема медичним майном через його розкрадання.

"Це явище набуло такого масштабу, що виявлені факти нестачі медичних захисних засобів із російської "гуманітарної допомоги" і їх реалізації через мережу місцевих аптек навіть стали предметом службового розслідування", – додали в ГУР.

Тим часом у штабі ООС уточнили, що терористи 5 травня шість разів порушили режим припинення вогню, застосувавши заборонені мінських угодами 82-мм міномети, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, снайперську і стрілецьку зброю. ЗСУ завдали ударів у відповідь.

Втрат серед українських військовослужбовців внаслідок ворожих обстрілів немає.

Ситуація в зоні ООС станом на 5 травня Міноборони

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 травня один український військовий отримав поранення в результаті обстрілу російських окупантів на Донбасі. Всього терористи 12 разів обстріляли позиції ЗСУ. У відповідь на їхні дії ліквідовано одного російського окупанта і принаймні двоє поранені. Також була знищена військова вантажівка противника.

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