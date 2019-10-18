Розведення військ зірване: у Міноборони зробили заяву

Розведення сил на Донбасі відкладається ще на тиждень через те, що терористи обстріляли ділянку розведення біля Золотого.
Про це заявив міністр оборони України Андрій Загороднюк під час години запитань до уряду у Верховній Раді. Він наголосив, що відсутність обстрілів протягом 7 днів є головною передумовою для початку процесу.
"Зараз ця умова не дотримується тією стороною – бандформуваннями, які продовжують обстріли регулярно. Зокрема вчора ми мали обстріл у районі розведення біля Золотого", – сказав Загороднюк.
Припинення вогню має зафіксувати місія ОБСЄ.
Розведення військ на Донбасі
УНІАН
Як писав OBOZREVATEL:
Про досягнення домовленостей із розведення військ у Петрівському і Золотому першим повідомив президент Володимир Зеленський на брифінгу.
Відведення військ відбудеться у рамках реалізації плану мирного врегулювання, відомого як "формула Штайнмаєра". Після розведення сил очікується проведення виборів в ОРДЛО.
Раніше розведення військ, а також демонтаж укріплених позицій відбулися у Станиці Луганській.
У Міноборони назвали умову розведення військ – дотримання режиму припинення вогню на ділянці розведення протягом семи днів.
Жителі Донбасу у паніці і не підтримують відведення українських військ, яке погодили на переговорах у Мінську.
7 жовтня міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що відведення сил у районі Петровського і Золотого на Донбасі відкладене, оскільки були порушення перемир'я.
Після цього бойовики регулярно обстрілювали ділянки розведення сил.
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