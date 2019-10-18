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18 жовтня • оновлено в 11:48
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/ Розслідування

Розведення військ зірване: у Міноборони зробили заяву

1.9т Читати матеріал російською

Розведення сил на Донбасі відкладається ще на тиждень через те, що терористи обстріляли ділянку розведення біля Золотого.

Про це заявив міністр оборони України Андрій Загороднюк під час години запитань до уряду у Верховній Раді. Він наголосив, що відсутність обстрілів протягом 7 днів є головною передумовою для початку процесу.

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"Зараз ця умова не дотримується тією стороною – бандформуваннями, які продовжують обстріли регулярно. Зокрема вчора ми мали обстріл у районі розведення біля Золотого", – сказав Загороднюк.

Припинення вогню має зафіксувати місія ОБСЄ.

Розведення військ на Донбасі

Розведення військ на Донбасі

УНІАН

Як писав OBOZREVATEL:

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Тема
Війна на Донбасі
Особа
Андрій Загороднюк
Місце
Україна
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Автоматически встреча лидеров отодвигается))...сколько сдохнет за это время..украинцев
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Похихикать Чисто
Похихикать Чисто
Редкостные пи..дуны
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Разведение сил прежде всего не выгодно украинским наци. Вот они и устраивают провокации
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