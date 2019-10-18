Розведення військ зірване: у Міноборони зробили заяву

Розведення сил на Донбасі відкладається ще на тиждень через те, що терористи обстріляли ділянку розведення біля Золотого.

Про це заявив міністр оборони України Андрій Загороднюк під час години запитань до уряду у Верховній Раді. Він наголосив, що відсутність обстрілів протягом 7 днів є головною передумовою для початку процесу.

"Зараз ця умова не дотримується тією стороною – бандформуваннями, які продовжують обстріли регулярно. Зокрема вчора ми мали обстріл у районі розведення біля Золотого", – сказав Загороднюк.

Припинення вогню має зафіксувати місія ОБСЄ.

Розведення військ на Донбасі УНІАН

Як писав OBOZREVATEL:

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