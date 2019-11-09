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9 листопада • оновлено в 14:38
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Розведення військ взимку не буде: в ОС робили важливу заяву

1.4т Читати матеріал російською

Розведення сил і засобів на нових ділянках Донбасу через погодні умови в зимовий час неможливе.

Про це заявив заступник командувача операції Об'єднаних сил Богдан Бондар, пишуть "Новости Донбасса". За словами військових, проблема, зокрема, виникне з ліквідацією мінних загороджень.

Розведення військ взимку не буде: в ОС робили важливу заяву

dialog.ua

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"Ми входимо в такий період, що погодні умови не завжди нам дозволятимуть підготувати нові позиції. Крім того, якщо буде мороз, то заборонено прибирати мінно-вибухові огорожі. Тобто ми не можемо проводити розмінування в мороз – це заборонено протоколом", – заявив представник військових.

Нагадаємо, сьогодні опівдні почалося розведення військ в районі Петровського. Українські військові і бойовики "ДНР" повинні перенести свої позиції на цій ділянці на кілометр углиб.

Як писав OBOZREVATEL :

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Донбас
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Дудко Олег
Дудко Олег
Летом тоже нельзя, трава мешает.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Дудко Олег, в любое время года мешает только одно - кастрюля на башке
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
А еще лучше совсем прекратить это бесполезное и даже вредное занятие
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семенов Александр
семенов Александр
Цэпэрэмога, Путен у паници!!!
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
семенов Александр, пиши по-русски, Б.дло!
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семенов Александр
семенов Александр
, Потрэбуймо дпомогы- Агрэсии нэ проявляймо!!!
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