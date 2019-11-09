Розведення військ взимку не буде: в ОС робили важливу заяву

Розведення сил і засобів на нових ділянках Донбасу через погодні умови в зимовий час неможливе.

Про це заявив заступник командувача операції Об'єднаних сил Богдан Бондар, пишуть "Новости Донбасса". За словами військових, проблема, зокрема, виникне з ліквідацією мінних загороджень.

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"Ми входимо в такий період, що погодні умови не завжди нам дозволятимуть підготувати нові позиції. Крім того, якщо буде мороз, то заборонено прибирати мінно-вибухові огорожі. Тобто ми не можемо проводити розмінування в мороз – це заборонено протоколом", – заявив представник військових.

Нагадаємо, сьогодні опівдні почалося розведення військ в районі Петровського. Українські військові і бойовики "ДНР" повинні перенести свої позиції на цій ділянці на кілометр углиб.

Як писав OBOZREVATEL :

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