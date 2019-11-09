Розведення військ взимку не буде: в ОС робили важливу заяву

Розведення сил і засобів на нових ділянках Донбасу через погодні умови в зимовий час неможливе.
Про це заявив заступник командувача операції Об'єднаних сил Богдан Бондар, пишуть "Новости Донбасса". За словами військових, проблема, зокрема, виникне з ліквідацією мінних загороджень.
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"Ми входимо в такий період, що погодні умови не завжди нам дозволятимуть підготувати нові позиції. Крім того, якщо буде мороз, то заборонено прибирати мінно-вибухові огорожі. Тобто ми не можемо проводити розмінування в мороз – це заборонено протоколом", – заявив представник військових.
Нагадаємо, сьогодні опівдні почалося розведення військ в районі Петровського. Українські військові і бойовики "ДНР" повинні перенести свої позиції на цій ділянці на кілометр углиб.
Як писав OBOZREVATEL :
Тристороння контактна група по мирному врегулюванню конфлікту на Донбасі слідом за Золотим погодила дату розведення сил в Петровському.
Розведення мало стартувати 4 листопада.
1 листопада міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив про перегляд дати відведення військ в районі населеного пункту Петрівське Донецької області. Причиною став обстріл, який зафіксували на цій ділянці.
Представники "Л/ДНР" влаштували провокацію, заявивши, що готові до відведення військ у Петровському.
Радник секретаря РНБО Сергій Сивохо підтвердив, що розведення сил в районі Петровського розпочнеться 8 листопада.
У відповідь на це ватажок "ДНР" Денис Пушилін заявив представникам СММ ОБСЄ про готовність почати розведення 9, а не 8 листопада. Також він закликав українську сторону "проявити здоровий глузд" у цьому питанні.
Пізніше Пушилін заявив, що в разі появи української поліції і Нацгвардії в зоні розведення військ, також дзеркально і симетрично на цих територіях будуть присутні представники силових відомств "ДНР".
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