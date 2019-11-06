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6 листопада • оновлено в 16:33
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/ Розслідування

Розведення військ у Петрівському: в "ДНР" назвали дату

1.5т Читати матеріал російською

"Донецька народна республіка" ("ДНР") буде готова розпочати розведення сил і засобів у Петрівському 9 листопада.

Про це заявила "міністерка закордонних справ республіки" Наталія Никонорова на переговорах у Мінську, передають сепаратистські сайти.

"У разі успішного проведення засідання Контактної групи сили "Народної міліції ДНР" будуть готові приступити до практичної частини відновленого розведення вже наступного дня – 9 листопада о 13:00 за московським часом (12:00 за Києвом) відповідно до спільно узгодженого ще місяць тому плану-графіку, якщо ця дата буде підтримана всіма учасниками зустрічі", - зазначила вона.

Відведення військ на Донбасі

Відведення військ на Донбасі

"Корреспондент"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Терроррісти "ДНР" 4 листопада о 12:00 випустили в небо сигнальну білу ракету на знак готовності розпочати процес розведення військ на ділянці Петрівське – Богданівка.

  • Зі свого боку міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що розведення військ біля Петрівського не розпочалося через порушення семиденного режиму припинення вогню на відповідній ділянці.

  • 1 листопада міністр оборони Андрій Загороднюк заявив про перегляд дати відведення військ в районі населеного пункту Петрівське. Причиною став обстріл, який зафіксували на цій ділянці.

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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Да, жители Донбасса ошиблись, купившись на путинский референдум. Но, если бы во Львове проходил референдум о присоединении к Америке, то пришли бы все.
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фил филька
фил филька
недавний срыв разводав петровском всушник назвал провокацией. потому что не было 7 дней тишины. обсешник говорит что 7 дневный режим не нужен в районах которые уже были разведены (это было 7 октября 16 года). получается всушник не в курсе ситуации на фронте?))
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