Розведення військ у Петрівському: в "ДНР" назвали дату

"Донецька народна республіка" ("ДНР") буде готова розпочати розведення сил і засобів у Петрівському 9 листопада.

Про це заявила "міністерка закордонних справ республіки" Наталія Никонорова на переговорах у Мінську, передають сепаратистські сайти.

"У разі успішного проведення засідання Контактної групи сили "Народної міліції ДНР" будуть готові приступити до практичної частини відновленого розведення вже наступного дня – 9 листопада о 13:00 за московським часом (12:00 за Києвом) відповідно до спільно узгодженого ще місяць тому плану-графіку, якщо ця дата буде підтримана всіма учасниками зустрічі", - зазначила вона.

Відведення військ на Донбасі "Корреспондент"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Терроррісти "ДНР" 4 листопада о 12:00 випустили в небо сигнальну білу ракету на знак готовності розпочати процес розведення військ на ділянці Петрівське – Богданівка.

Зі свого боку міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що розведення військ біля Петрівського не розпочалося через порушення семиденного режиму припинення вогню на відповідній ділянці.

1 листопада міністр оборони Андрій Загороднюк заявив про перегляд дати відведення військ в районі населеного пункту Петрівське. Причиною став обстріл, який зафіксували на цій ділянці.

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