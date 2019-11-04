Головна Новини
4 листопада • оновлено в 17:53
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Відведення військ на Донбасі: військовий експерт пояснив логіку Зеленського

1.7т Читати матеріал російською

Президент Володимир Зеленський та українське керівництво намагаються максимально використати на Донбасі інструменти Мінських угод напередодні підготовлюваної зустрічі у нормандському форматі.

Про це розповів у ефірі ObozTV військовий експерт Владислав Селезньов, коментуючи відведення військ.

"Мені здається, що логіка української влади така – наші керівники намагаються використовувати весь наявний потенціал проведення дипломатичних переговорів саме з позиції мінського і нормандського формату", – заявив Селезньов.

Він висловив переконання, що дана схема не спрацює, оскільки президенту РФ Володимиру Путіну "мало і Криму, і окремих районів Донецької та Луганської областей".

"Він хоче тримати під дієвим контролем всю Україну. І саме до цієї мети він прямує. Путін завжди говорив – Росія грає вдовгу", – наголосив експерт.

Новини
Відведення військ на Донбасі: терористи виступили з гучною заявою

"Скільки разів ми чули з Офісу президента, що ось-ось повинні відбутися переговори в нормандському форматі? Крайню дату, яку я чув – 15 листопада. Але чи встигнуть до цього часу розвести сили і засоби у Петрівському наші підрозділи та підрозділи проросійських бойовиків – невідомо. Чи відбудеться зустріч у нормандському форматі – також невідомо", – зазначив він.

Також Селезньов нагадав про події жовтня 2016 року, коли відбулося перше розведення сил і засобів у районі Золотого і Петрівського.

"Тоді дзеркально під контролем ОБСЄ проросійські бойовики і наші підрозділи відійшли на певні відстані – до кілометра від тих позицій, які вони займали раніше. Згодом внаслідок локальних бойових дій і наші підрозділи, і підрозділи бойовиків повернулися на ті ж самі місця. І Катеринівка, яка відповідно до плану розведення має опинитися у сірій зоні, певний час перебувала під контролем українських Збройних сил", – сказав військовий експерт.

Новини
"Це знущання!" Волонтерка розповіла про візит депутата РФ до Золотого

"Зараз знову той процес починається, але вперше це не спрацювало, бо для того, щоб тримати ефективний контроль за тією чи іншою ділянкою, сили, які беруть участь у конфлікті, вибирають найбільш прийнятні в тактичному плані позиції. Наші підрозділи та підрозділи нашого ворога відповідним чином діяли і в результаті вийшли на такі позиції, коли відстань між передніми лініями обох сторін становить кілька сотень метрів. Зараз знову така спроба робиться", – додав він.

Відведення військ на Донбасі: військовий експерт пояснив логіку Зеленського

facebook.com/pressjfo.news

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Новини ObozTV" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі Відведення військ на Донбасі
Особи
Володимир Зеленський Владислав Селезньов
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
8
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Данилов Андрей
Данилов Андрей
Конечно Путину нужна вся Украина. Это вопрос безопасности России. Кому же захочется иметь вражеские натовские базы в нескольких сотнях км от своей столицы?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки