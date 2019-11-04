Відведення військ на Донбасі: військовий експерт пояснив логіку Зеленського

Президент Володимир Зеленський та українське керівництво намагаються максимально використати на Донбасі інструменти Мінських угод напередодні підготовлюваної зустрічі у нормандському форматі.

Про це розповів у ефірі ObozTV військовий експерт Владислав Селезньов, коментуючи відведення військ.

"Мені здається, що логіка української влади така – наші керівники намагаються використовувати весь наявний потенціал проведення дипломатичних переговорів саме з позиції мінського і нормандського формату", – заявив Селезньов.

Він висловив переконання, що дана схема не спрацює, оскільки президенту РФ Володимиру Путіну "мало і Криму, і окремих районів Донецької та Луганської областей".

"Він хоче тримати під дієвим контролем всю Україну. І саме до цієї мети він прямує. Путін завжди говорив – Росія грає вдовгу", – наголосив експерт.

"Скільки разів ми чули з Офісу президента, що ось-ось повинні відбутися переговори в нормандському форматі? Крайню дату, яку я чув – 15 листопада. Але чи встигнуть до цього часу розвести сили і засоби у Петрівському наші підрозділи та підрозділи проросійських бойовиків – невідомо. Чи відбудеться зустріч у нормандському форматі – також невідомо", – зазначив він.

Також Селезньов нагадав про події жовтня 2016 року, коли відбулося перше розведення сил і засобів у районі Золотого і Петрівського.

"Тоді дзеркально під контролем ОБСЄ проросійські бойовики і наші підрозділи відійшли на певні відстані – до кілометра від тих позицій, які вони займали раніше. Згодом внаслідок локальних бойових дій і наші підрозділи, і підрозділи бойовиків повернулися на ті ж самі місця. І Катеринівка, яка відповідно до плану розведення має опинитися у сірій зоні, певний час перебувала під контролем українських Збройних сил", – сказав військовий експерт.

"Зараз знову той процес починається, але вперше це не спрацювало, бо для того, щоб тримати ефективний контроль за тією чи іншою ділянкою, сили, які беруть участь у конфлікті, вибирають найбільш прийнятні в тактичному плані позиції. Наші підрозділи та підрозділи нашого ворога відповідним чином діяли і в результаті вийшли на такі позиції, коли відстань між передніми лініями обох сторін становить кілька сотень метрів. Зараз знову така спроба робиться", – додав він.

facebook.com/pressjfo.news

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!