Відведення військ на Донбасі: військовий експерт пояснив логіку Зеленського

Президент Володимир Зеленський та українське керівництво намагаються максимально використати на Донбасі інструменти Мінських угод напередодні підготовлюваної зустрічі у нормандському форматі.
Про це розповів у ефірі ObozTV військовий експерт Владислав Селезньов, коментуючи відведення військ.
"Мені здається, що логіка української влади така – наші керівники намагаються використовувати весь наявний потенціал проведення дипломатичних переговорів саме з позиції мінського і нормандського формату", – заявив Селезньов.
Він висловив переконання, що дана схема не спрацює, оскільки президенту РФ Володимиру Путіну "мало і Криму, і окремих районів Донецької та Луганської областей".
"Він хоче тримати під дієвим контролем всю Україну. І саме до цієї мети він прямує. Путін завжди говорив – Росія грає вдовгу", – наголосив експерт.
"Скільки разів ми чули з Офісу президента, що ось-ось повинні відбутися переговори в нормандському форматі? Крайню дату, яку я чув – 15 листопада. Але чи встигнуть до цього часу розвести сили і засоби у Петрівському наші підрозділи та підрозділи проросійських бойовиків – невідомо. Чи відбудеться зустріч у нормандському форматі – також невідомо", – зазначив він.
Також Селезньов нагадав про події жовтня 2016 року, коли відбулося перше розведення сил і засобів у районі Золотого і Петрівського.
"Тоді дзеркально під контролем ОБСЄ проросійські бойовики і наші підрозділи відійшли на певні відстані – до кілометра від тих позицій, які вони займали раніше. Згодом внаслідок локальних бойових дій і наші підрозділи, і підрозділи бойовиків повернулися на ті ж самі місця. І Катеринівка, яка відповідно до плану розведення має опинитися у сірій зоні, певний час перебувала під контролем українських Збройних сил", – сказав військовий експерт.
"Зараз знову той процес починається, але вперше це не спрацювало, бо для того, щоб тримати ефективний контроль за тією чи іншою ділянкою, сили, які беруть участь у конфлікті, вибирають найбільш прийнятні в тактичному плані позиції. Наші підрозділи та підрозділи нашого ворога відповідним чином діяли і в результаті вийшли на такі позиції, коли відстань між передніми лініями обох сторін становить кілька сотень метрів. Зараз знову така спроба робиться", – додав він.
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Як повідомляв OBOZREVATEL:
Українська сторона 29 жовтня почала відведення військ у населеному пункті Золоте на Донбасі.
Відведення військ відбудеться в рамках реалізації плану мирного врегулювання, відомого як "формула Штайнмаєра". Після розведення сил очікується проведення виборів в ОРДЛО.
Раніше розведення військ, а також демонтаж укріплених позицій відбулися у Станиці Луганській.
У Міноборони назвали умову відведення військ – дотримання режиму припинення вогню на ділянці розведення протягом семи днів.
Жителі Донбасу в паніці і не підтримують відведення українських військ, яке погодили на переговорах у Мінську.
Слідом за Золотим і Станицею Луганською розведення сил має відбутися в районі селища Петрівське.
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