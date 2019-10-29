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29 жовтня • оновлено в 18:57
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Можливі диверсії і провокації через розведення військ: розкрито план дій

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У разі провокацій або диверсій противника в районі ділянки розведення сил і засобів поблизу Золотого Луганської області українські військові готові надати захист цивільному населенню.

Про це на брифінгу в Краматорську у вівторок, 29 жовтня, заявив командувач Операції об'єднаних сил на Донбасі Володимир Кравченко, передає "Інтерфакс-Україна".

Він повідомив, що на цій території "працюватимуть соціальні служби, місцеві органи влади і цивільно-військові адміністрації".

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Можливі диверсії і провокації через розведення військ: розкрито план дій

facebook.com/zoryan.zoryan

Під час процесу розведення сил і засобів і після його закінчення, як сказав командувач ООС, представники Націгвардії та Державної прикордонної служби будуть забезпечувати захист населення і правопорядок.

Зі свого боку радник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Зорян Шкіряк на сторінці у Facebook зазначив, що МВС України також буде відповідальним за безпеку.

Шкіряк додав, що 29 жовтня в районі Золотого почали роботу посилені патрулі Нацполіції і Нацгвардії.

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"Вони сформовані з найбільш підготовлених правоохоронців, які мають великий бойовий досвід участі в АТО-ООС у складі добровольчих батальйонів МВС і підрозділах ЗСУ", – сказав він.

На КПВВ знаходяться та несуть службу досвідчені прикордонники, учасники бойових дій, підкреслив радник.

"Ситуація знаходиться під повним контролем правоохоронних органів. На місці події постійно знаходиться заступник глави Нацполіції Вадим Троян, який безпосередньо керує і координує роботу наших підрозділів у місці розведення сил", – сказав Шкіряк.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особи
Зорян Шкіряк Володимир Кравченко
Місце
Україна
Теги
Міністерство внутрішніх справ України ООС Новини Донбасу
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