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3 листопада • оновлено в 18:14
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Розведення військ на Донбасі перейшло на новий рівень: штаб ООС розкрив деталі

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У селищі Золоте (Луганська область) розпочався другий етап розведення військ – демонтаж фортифікацій і розмінування.

Розмінування триватиме до 9 листопада, а демонтаж фортифікаційних споруд – до 25 листопада, передає "5 канал".

"У Золотому триває технічне обстеження, розмінування доріг та узбіч, очищення місцевості – забрудненої вибухонебезпечними предметами, і синхронний і дзеркальний демонтаж фортифікаційних споруд та інших об'єктів військового призначення", – повідомили в штабі ООС.

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Виконання пунктів з двох сторін повинні зафіксувати і підтвердити в СММ ОБСЄ, опублікувавши звіт про виконану роботу.

розведення військ на Донбасі

розведення військ на Донбасі

Цензор.нет

Як повідомляв OBOZREVATEL, після розведення військ біля Станиці Луганській і Золотого аналогічна процедура повинна відбутися в районі населеного пункту Петрівське. Однак після обстрілу з боку терористів "ДНР" українська сторона виступила з жорсткою заявою.

При цьому в штабі ООС заявили, що загроз для місцевого населення після початку розведення військ в селищі Золоте не існує і українська армія готова адекватно реагувати на будь-які порушення.

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Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна Луганськ
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