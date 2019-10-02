Розведення військ на Донбасі: названо ключову умову

Розведення військ на Донбасі стане можливим лише в разі, якщо терористи "Л/ДНР" повністю припинять обстріли на відповідних ділянках лінії розмежування.
Про це заявив в ефірі ObozTV військовий експерт, колишній спікер Генштабу Збройних сил України Владислав Селезньов. За його словами, командування Операції Об'єднаних сил перед відведенням військ матиме переконатися в цілковитій безпеці такого кроку для мирного населення і військового персоналу.
"Щодо відведення – цьому процесу повинен передувати певний період, коли на цій ділянці фронту не ведуться обстріли наших позицій, а також мирних жителів, які проживають на території, яка межує з цією ділянкою фронту", – підкреслив Селезньов.
"По-друге, має здійснювати свої повноваження певна спостережна місія ОБСЄ, щоб негайно реагувати на всі ризики і зазіхання протилежної сторони конфлікту", – додав він.
За словами військового експерта, командування Операції Об'єднаних сил "має певний план протидії", якщо ситуація саме на ділянках розведення буде загострюватися.
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Як повідомляв OBOZREVATEL:
про досягнення домовленостей з розведення військ у Петровському і Золотому першим повідомив президент Володимир Зеленський на брифінгу. Очікується, що воно почнеться 7 жовтня.
відведення військ відбудеться в рамках реалізації плану мирного врегулювання, відомого як "формула Штайнмайера". Після розведення сил очікується проведення виборів в ОРДЛО,
раніше розведення військ, а також демонтаж укріплених позицій відбулися в Станиці Луганській.
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