Розведення військ на Донбасі: названо ключову умову

Розведення військ на Донбасі стане можливим лише в разі, якщо терористи "Л/ДНР" повністю припинять обстріли на відповідних ділянках лінії розмежування.

Про це заявив в ефірі ObozTV військовий експерт, колишній спікер Генштабу Збройних сил України Владислав Селезньов. За його словами, командування Операції Об'єднаних сил перед відведенням військ матиме переконатися в цілковитій безпеці такого кроку для мирного населення і військового персоналу.

"Щодо відведення – цьому процесу повинен передувати певний період, коли на цій ділянці фронту не ведуться обстріли наших позицій, а також мирних жителів, які проживають на території, яка межує з цією ділянкою фронту", – підкреслив Селезньов.

"По-друге, має здійснювати свої повноваження певна спостережна місія ОБСЄ, щоб негайно реагувати на всі ризики і зазіхання протилежної сторони конфлікту", – додав він.

За словами військового експерта, командування Операції Об'єднаних сил "має певний план протидії", якщо ситуація саме на ділянках розведення буде загострюватися.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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