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2 жовтня • оновлено в 15:53
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Розведення військ на Донбасі: названо ключову умову

2.3т Читати матеріал російською

Розведення військ на Донбасі стане можливим лише в разі, якщо терористи "Л/ДНР" повністю припинять обстріли на відповідних ділянках лінії розмежування.

Про це заявив в ефірі ObozTV військовий експерт, колишній спікер Генштабу Збройних сил України Владислав Селезньов. За його словами, командування Операції Об'єднаних сил перед відведенням військ матиме переконатися в цілковитій безпеці такого кроку для мирного населення і військового персоналу.

"Щодо відведення – цьому процесу повинен передувати певний період, коли на цій ділянці фронту не ведуться обстріли наших позицій, а також мирних жителів, які проживають на території, яка межує з цією ділянкою фронту", – підкреслив Селезньов.

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"По-друге, має здійснювати свої повноваження певна спостережна місія ОБСЄ, щоб негайно реагувати на всі ризики і зазіхання протилежної сторони конфлікту", – додав він.

За словами військового експерта, командування Операції Об'єднаних сил "має певний план протидії", якщо ситуація саме на ділянках розведення буде загострюватися.

Розведення військ на Донбасі: названо ключову умову

facebook.com/pressjfo.news

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Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Новини ObozTV Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Особа
Владислав Селезньов
Місце
Україна
Теги
Формула Штайнмаєра Донбас Новини Донбасу
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Украине надо прекратить лезть своими сапогами в нейтральную (серую) зону и тогда наступит тишина
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
пора жириновский уже требует от путина ввести войска в Украину для защиты рускоязычных-ищите инфу! опг зеленского должно быть арестовано
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Мир Миру
Мир Миру
Україну задовольнить лише допуск українських військових на окуповану російськими найманцями територію Донецької/Луганської областей та встановлення законного контролю на україно-російському кордоні. Інакше "відводити війська" можна аж до кордонів країн НАТО, і це є капітуляцією України та провокацією війни.
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