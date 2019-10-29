Розведення військ на Донбасі: Аваков розповів, що буде з добробатами в Золотому

Ветерани-добровольці АТО, які перебувають в селі Золоте-4 Луганської області не порушують законів України.

Про це у вівторок, 29 жовтня, у коментарі "Інтерфакс-Україна" повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

"Це громадяни України, які вирішили там перебувати, і вони там розміщені, нічого не порушуючи на цей момент часу. Ніяких конфліктів немає, наскільки я знаю. Я вранці розмовляв", – заявив голова МВС.

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Водночас Аваков розповів, що у понеділок ввечері, 28 жовтня, в тому районі були обстріли.

"Заходила, як ми вважаємо, диверсійно-розвідувальна група. Ми так думаємо: треба перевіряти цю інформацію. І було кілька кулеметних або автоматних черг. Але не стільки по них (активістах-добровольцях – Ред.) стріляли, скільки загалом це було", – пояснив міністр.

Арсен Аваков

Як повідомляв OBOZREVATEL, в понеділок, 28 жовтня, до села Золоте-4 Луганської області прибула поліція, яка нібито має намір виселити бійців "Нацкорпусу" з населеного пункту.

Також раніше повідомлялося про те, що ветерани-добровольці, які мали легальну зброю, вивезли її в супроводі поліції із Золотого-4. Наступного ж дня, 28 жовтня, лідер "Нацкорпусу" в Золотому Денис Янтар заявив, що зброя у добровольців залишилася, незважаючи на заяви пресслужби МВС.

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