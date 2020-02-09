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10 лютого • оновлено в 07:57
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Міністр оборони розкрив нову тактику розведення військ на Донбасі

5.3т
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Українська сторона веде переговори про три нові точки розведення військ на Донбасі.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" повідомив міністр оборони Андрій Загороднюк. Він зазначив, що точки матимуть гуманітарну складову.

Поки невідомо, коли саме буде нове розведення, уточнив міністр, пояснивши, що це залежить від Мінських домовленостей.

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"Коли вони домовляться, тоді й буде. Тут ситуація не залежить від однієї сторони", – сказав Загороднюк.

Україна домовляється про нове розведення сил на Донбасі

Україна домовляється про нове розведення сил на Донбасі

Колаж

"Не факт, що буде домовленість така. Звичайно, та сторона може пропонувати якісь ділянки, які нам не підходять. Але в такому випадку ми на них не підемо", – підкреслив він.

Загороднюк додав, що розведення має сенс із гуманітарної точки зору: це покращує економічну ситуацію й "оживляє ті депресивні регіони". Як позитивний приклад він навів розведення в Станиці Луганській.

Андрій Загороднюк

Андрій Загороднюк

Радіо Свобода

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно під Слов'янськом на Донеччині співробітники Нацгвардії і СБУ виявили в кущах біля траси гранатомет РПГ-22 і знешкодили його, запобігши ймовірному теракту.

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі Відведення військ на Донбасі
Особа
Андрій Загороднюк
Місце
Україна
Теги
Міністерство оборони України Новини ЛНР Донбас Новини Донбасу переговори щодо Донбасу Новини ДНР
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Сиромашенко Алекс
Сиромашенко Алекс
У министра секреты не держатся, что в жопе вода во время клизмы.
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