Під обстрілом Золоте: "Л/ДНР" атакували ділянку розведення військ на Донбасі

У зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі в середу, 9 жовтня, терористи "Л/ДНР" 17 разів порушили режим припинення вогню.
Протягом поточної доби втрат внаслідок обстрілів з української сторони не було. Про це на сторінці у Facebook поінформувала пресслужба ООС.
Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
Крім того, в порушення мінських угод противник спеціально обстріляв ділянку розведення сил і засобів у районі населеного пункту Золоте з міномета калібру 82 мм.
Ілюстрація. Війна на Донбасі
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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 9 обстрілів:
неподалік Пісків із напрямку Веселого – з міномета калібру 82 мм, а також зі стрілецької зброї;
двічі поблизу Лебединського з напрямку Саханки – зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
поблизу Пищевика з напрямку Верхньошироківського – з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;
неподалік Миколаївки, Новотроїцького та поблизу Новогнатівки – зі стрілецької зброї;
поблизу Красногорівки з напрямку Старомихайлівки – з ручних протитанкових гранатометів;
неподалік Павлополя з напрямку Українського – зі стрілецької зброї.
Карта ООС
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник 8 разів обстріляв позиції ООС:
поблизу Новолуганського з напрямку Доломітного – з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм;
двічі в районі Золотого – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
неподалік Золотого з напрямку Первомайська – обстріляв ділянку розведення сил і засобів з міномета калібру 82 мм;
поблизу Майорська з напрямку "Шахта 6-7" – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
двічі неподалік Кримського – зі станкового протитанкового гранатомета;
поблизу Авдіївки з напрямку Яковлівки – з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї.
Як писав OBOZREVATEL:
У вівторок, 8 жовтня, терористи "Л/ДНР" 4 рази відкрили вогонь по позиціях України. Підрозділи Об'єднаних сил не допустили втрат.
Днем раніше, 7 жовтня, озброєні формування Російської Федерації і її найманці 27 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Втрат у ЗСУ не було.
Цього ж дня терористи обстріляли низку населених пунктів, серед яких і селище Золоте-4, від якого повинні бути відведені війська.
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