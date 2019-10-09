Під обстрілом Золоте: "Л/ДНР" атакували ділянку розведення військ на Донбасі

У зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі в середу, 9 жовтня, терористи "Л/ДНР" 17 разів порушили режим припинення вогню.

Протягом поточної доби втрат внаслідок обстрілів з української сторони не було. Про це на сторінці у Facebook поінформувала пресслужба ООС.

Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Крім того, в порушення мінських угод противник спеціально обстріляв ділянку розведення сил і засобів у районі населеного пункту Золоте з міномета калібру 82 мм.

Ілюстрація. Війна на Донбасі 112 Україна

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 9 обстрілів:

неподалік Пісків із напрямку Веселого – з міномета калібру 82 мм, а також зі стрілецької зброї;

двічі поблизу Лебединського з напрямку Саханки – зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;

поблизу Пищевика з напрямку Верхньошироківського – з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;

неподалік Миколаївки, Новотроїцького та поблизу Новогнатівки – зі стрілецької зброї;

поблизу Красногорівки з напрямку Старомихайлівки – з ручних протитанкових гранатометів;

неподалік Павлополя з напрямку Українського – зі стрілецької зброї.

Карта ООС

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник 8 разів обстріляв позиції ООС:

поблизу Новолуганського з напрямку Доломітного – з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм;

двічі в районі Золотого – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;

неподалік Золотого з напрямку Первомайська – обстріляв ділянку розведення сил і засобів з міномета калібру 82 мм;

поблизу Майорська з напрямку "Шахта 6-7" – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;

двічі неподалік Кримського – зі станкового протитанкового гранатомета;

поблизу Авдіївки з напрямку Яковлівки – з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї.

Як писав OBOZREVATEL:

У вівторок, 8 жовтня, терористи "Л/ДНР" 4 рази відкрили вогонь по позиціях України. Підрозділи Об'єднаних сил не допустили втрат.

Днем раніше, 7 жовтня, озброєні формування Російської Федерації і її найманці 27 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Втрат у ЗСУ не було.

Цього ж дня терористи обстріляли низку населених пунктів, серед яких і селище Золоте-4, від якого повинні бути відведені війська.

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