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10 жовтня • оновлено в 05:06
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/ Розслідування

Під обстрілом Золоте: "Л/ДНР" атакували ділянку розведення військ на Донбасі

10.5т Читати матеріал російською

У зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі в середу, 9 жовтня, терористи "Л/ДНР" 17 разів порушили режим припинення вогню.

Протягом поточної доби втрат внаслідок обстрілів з української сторони не було. Про це на сторінці у Facebook поінформувала пресслужба ООС.

Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

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Крім того, в порушення мінських угод противник спеціально обстріляв ділянку розведення сил і засобів у районі населеного пункту Золоте з міномета калібру 82 мм.

Ілюстрація. Війна на Донбасі

Ілюстрація. Війна на Донбасі

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 9 обстрілів:

  • неподалік Пісків із напрямку Веселого – з міномета калібру 82 мм, а також зі стрілецької зброї;

  • двічі поблизу Лебединського з напрямку Саханки – зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;

  • поблизу Пищевика з напрямку Верхньошироківського – з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;

  • неподалік Миколаївки, Новотроїцького та поблизу Новогнатівки – зі стрілецької зброї;

  • поблизу Красногорівки з напрямку Старомихайлівки – з ручних протитанкових гранатометів;

  • неподалік Павлополя з напрямку Українського – зі стрілецької зброї.

Карта ООС

Карта ООС

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник 8 разів обстріляв позиції ООС:

  • поблизу Новолуганського з напрямку Доломітного – з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм;

  • двічі в районі Золотого – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;

  • неподалік Золотого з напрямку Первомайська – обстріляв ділянку розведення сил і засобів з міномета калібру 82 мм;

  • поблизу Майорська з напрямку "Шахта 6-7" – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;

  • двічі неподалік Кримського – зі станкового протитанкового гранатомета;

  • поблизу Авдіївки з напрямку Яковлівки – з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї.

Як писав OBOZREVATEL:

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Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
Новини Донбасу Новини ДНР Новини ЛНР ООС Збройні сили України
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Мыкола Пыпыско
Мыкола Пыпыско
Как про Фукса, так строчат через день. Как про банддероскую мраззату, что под фашиистскими прапорами захватывают донбасские села, так Мойша Обосовский прячется под шконкой, мраззота трусливая...
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Карпов Стас
Карпов Стас
Подождем пару-тройку месяцев, пока в Европе не переварят отсутствие у Киева желание закончить войну. Дальше будет интереснее. Штайнмайер уже публично уличил Порошенко во лжи, ждем санкции в отношении Украины.
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6
1
Мыкола Пыпыско
Мыкола Пыпыско
Как так "отаковали", что потерь нет и опять нет ни одного доказательства, ни видео, ни свидетельств? И почему Обоз не пишет про занятые нациками села, которые должны были быть освобождены перед началом разведения? ПОчему Обоз не пишет про конфликты и стычки между армией и нациками? НО, главное, что теперь весь мир знает, что именно нацики и хаххлота срывает мир. Все поняли, что все годы именно хахххлота убивает и бомбит мирное население. Для этого просто надо смотреть и читать укро СМИ.
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9
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