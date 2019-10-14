Розведення відкладається: терористи влаштували нову підлість на Донбасі

У неділю, 13 жовтня, окупанти обстріляли з гранатометів ділянку розведення сил біля населеного пункту Золоте на Донбасі, знову зірвавши домовленість.

Про це повідомляє пресцентр Об'єднаних сил у Facebook.

Так, відзначається, що терористи стріляли поблизу населених пунктів Новолуганське, Піски, Павлопіль із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм (7 мін) і мінометів калібру 82 мм (22 міни).

Терористи обстріляли Золоте на Донбасі uatv.ua

"Також незаконні збройні формування, раніше імітуючи готовність провести розведення сил і засобів, здійснили обстріл із гранатометів різних систем на ділянці розведення №2 (Золоте 4). Окупанти вкотре демонструють своє небажання дотримуватися Мінських домовленостей і взятих на себе зобов'язань", – заявили в ОС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 жовтня терористи "Л/ДНР" спеціально обстріляли Золоте, порушивши умову про семиденне перемир'я для розведення сил.

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