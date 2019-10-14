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14 жовтня • оновлено в 15:05
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/ Розслідування

Розведення відкладається: терористи влаштували нову підлість на Донбасі

3.3т Читати матеріал російською

У неділю, 13 жовтня, окупанти обстріляли з гранатометів ділянку розведення сил біля населеного пункту Золоте на Донбасі, знову зірвавши домовленість.

Про це повідомляє пресцентр Об'єднаних сил у Facebook.

Так, відзначається, що терористи стріляли поблизу населених пунктів Новолуганське, Піски, Павлопіль із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм (7 мін) і мінометів калібру 82 мм (22 міни).

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Терористи обстріляли Золоте на Донбасі

Терористи обстріляли Золоте на Донбасі

uatv.ua

"Також незаконні збройні формування, раніше імітуючи готовність провести розведення сил і засобів, здійснили обстріл із гранатометів різних систем на ділянці розведення №2 (Золоте 4). Окупанти вкотре демонструють своє небажання дотримуватися Мінських домовленостей і взятих на себе зобов'язань", – заявили в ОС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 жовтня терористи "Л/ДНР" спеціально обстріляли Золоте, порушивши умову про семиденне перемир'я для розведення сил.

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Теми
Війна на Донбасі мінські домовленості
Місце
Україна
Тег
Донбас
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Вот воют иомкалиеи а ничего не могут)))в формуле штанмаера четко написано вывод войск Путина границу ВСУ под контроль а потом все остальное не выполняете значит виноваты вы а Украина не причем))))
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руденко евгений
руденко евгений
Зеленский не справится с ситуацией. У него же не армия, а полу партизанские отряды. Если он не сможет взять под контроль все силовые ведомства, то он проиграет. Это надо делать в первую очередь. Это главное звено на сегодняшний день. И от этого зависит и фронт, и тыл.
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
А миссия ОБСЕ...говорит противоположное.
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