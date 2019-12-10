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10 грудня • оновлено в 12:07
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Розведення скасовується? На Донбас прибули російські військові

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На Донбасі на ділянці розведення військ біля Станиці Луганської з'явилися представники збройних формувань у камуфляжі російського зразка.

Бойовики носять нарукавники з пов'язкою "СЦКК-JCCC", проте дана символіка у складі СЦКК (Спільний центр з контролю і координації) не використовується, повідомили у пресцентрі ООС.

"Відповідно до пункту 8 Рамкового рішення із завершення розведення сил військовослужбовці Збройних Сил України, а також представники збройних формувань окремих районів Донецької та Луганської областей України за жодних обставин не можуть перебувати на ділянках розведення, перебування на яких дозволено тільки офіцерам СЦКК", – йдеться у повідомленні.

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У штабі ООС зазначили, що перебування осіб, нібито представників СЦКК, на ділянці розведення порушує Мінські домовленості.

Крім того, у грудні 2017 року офіцери збройних сил РФ в односторонньому порядку припинили свою діяльність у складі СЦКК і залишили Україну. Представників "ЛДНР" у складі СЦКК немає.

Російські війська на Донбасі

Російські війська на Донбасі

Укрінформ

Як повідомляв OBOZREVATEL, за підсумком зустрічі у "нормандському форматі" було ухвалено рішення щодо розведення сил на Донбасі.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Донбас ООС
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фил филька
фил филька
а почему в официальных документах нет ни слова о формированиях рф? есть только формирования ордл и всу. где блеать рашка, а обоссаный обос?
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3
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Можно фото российских военных? Или опять плёнка кончилась?))))
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4
0
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Хо Хол, А ну да)))) прости обоз что не поверил)
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2
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Хо Хол
Хо Хол
Захаров Дмитрий, ну вон же на фото шеврон РФ. Зачем обозу врать?
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3
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Хо Хол
Хо Хол
Xpюканы, вам дали распоряжение отвести войска - приступайте и поменьше болтовни.
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