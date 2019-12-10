Розведення скасовується? На Донбас прибули російські військові

На Донбасі на ділянці розведення військ біля Станиці Луганської з'явилися представники збройних формувань у камуфляжі російського зразка.

Бойовики носять нарукавники з пов'язкою "СЦКК-JCCC", проте дана символіка у складі СЦКК (Спільний центр з контролю і координації) не використовується, повідомили у пресцентрі ООС.

"Відповідно до пункту 8 Рамкового рішення із завершення розведення сил військовослужбовці Збройних Сил України, а також представники збройних формувань окремих районів Донецької та Луганської областей України за жодних обставин не можуть перебувати на ділянках розведення, перебування на яких дозволено тільки офіцерам СЦКК", – йдеться у повідомленні.

У штабі ООС зазначили, що перебування осіб, нібито представників СЦКК, на ділянці розведення порушує Мінські домовленості.

Крім того, у грудні 2017 року офіцери збройних сил РФ в односторонньому порядку припинили свою діяльність у складі СЦКК і залишили Україну. Представників "ЛДНР" у складі СЦКК немає.

Російські війська на Донбасі Укрінформ

Як повідомляв OBOZREVATEL, за підсумком зустрічі у "нормандському форматі" було ухвалено рішення щодо розведення сил на Донбасі.

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