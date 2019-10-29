ОБСЄ обстрілів не побачила: в ООС пояснилися через ситуацію із Золотим

Інформація про обстріли терористами "ЛНР" ділянки розведення сил і засобів поблизу Золотого-4 Луганської області не була підтверджена.

Про це на сторінці у Facebook повідомляє прес-служба ООС. Уточнюється, що йдеться про обстріл 26 жовтня, який зафіксували представники Об'єднаних сил, проте який не знайшов підтвердження у СММ ОБСЄ.

Крім того, 5 обстрілів 28 жовтня, які російські окупаційні війська здійснили з великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів, АГС і стрілецької зброї в 5-кілометровій зоні біля ділянки розведення №2 (Золоте-4), відбулися поза зоною розведення.

Ілюстрація. ООС на Донбасі Соцмережі

У прес-штабі пояснили, що фіксацію обстрілів позицій Об'єднаних сил (і ділянок розведення зокрема) проводить як українська сторона, так і СММ ОБСЄ.

Фіксація провокацій останніми проходить на підставі інформації з відеокамер місії, розташованих на різних ділянках лінії розмежування.

Як писав OBOZREVATEL:

Відведення військ у населеному пункті Золоте на Донбасі як українська сторона, так і представники незаконної "Луганської народної республіки" почали у вівторок, 29 жовтня.

При цьому помічник президента РФ Владислав Сурков заявив, що розведення військ у Золотому є кроком у підготовці до "нормандського саміту".

ТКГ у Мінську погодила також дату розведення військ у Петровському – після 7-денного дотримання режиму тиші.

На відведення військ відреагував президент Володимир Зеленський. "Прекрасно, прекрасно", – сказав він.

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