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11 жовтня • оновлено в 13:24
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/ Розслідування

Розведення сил не буде? Генерал припустив зрив домовленостей на Донбасі

5.4т Читати матеріал російською

Ексзаступник глави СБУ, голова Спілки офіцерів України, генерал-лейтенант Олександр Скіпальський заявив, що розведення сил на Донбасі не відбудеться.

"Не можна вірити заявам Росії про розведення сил, вони не відповідають дійсності", – сказав він у коментарі OBOZREVATEL.

Генерал переконаний: Кремль не зацікавлений у цьому кроці як через сьогоднішню ситуацію на сході України, так і з історичних причин.

Кремль не зацікавлений у цьому кроці

Кремль не зацікавлений у цьому кроці

"Так звані перший та другий армійські корпуси "ДНР" і "ЛНР" створені Росією, озброєні Росією, і до сьогодні озброюються Росією", – наголосив він.

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Крім того, "історія Росії кількох століть довела: вони готові говорити будь-яку брехню, аби отримати вигоду", – зауважив Скіпальський.

Виходячи з цього, він назвав "ілюзорними" будь-які спроби домовитися щодо Донбасу з президентом Росії Володимиром Путіним і закликав президента України Володимира Зеленського усвідомити цей факт.

Як писав OBOZREVATEL, раніше стало відомо, які населені пункти Донбасу опиняться у "сірій зоні" в результаті розведення сил.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі мінські домовленості
Особа
Олександр Скіпальський
Місце
Україна
Теги
Новини Донбасу Новини ДНР Новини ЛНР
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Похихикать Чисто
Похихикать Чисто
Ждем отчета ОБСЕ
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Какая бредятина
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Всё было готово к разведению, но приехала вооруженная толпа бандитов из девяностых и поставила на колени ВСУ вместе с их верховным главнокомандующим :))) Вот тебе и государство без монополии на насилие.
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