Розведення сил не буде? Генерал припустив зрив домовленостей на Донбасі

Ексзаступник глави СБУ, голова Спілки офіцерів України, генерал-лейтенант Олександр Скіпальський заявив, що розведення сил на Донбасі не відбудеться.

"Не можна вірити заявам Росії про розведення сил, вони не відповідають дійсності", – сказав він у коментарі OBOZREVATEL.

Генерал переконаний: Кремль не зацікавлений у цьому кроці як через сьогоднішню ситуацію на сході України, так і з історичних причин.

Кремль не зацікавлений у цьому кроці

"Так звані перший та другий армійські корпуси "ДНР" і "ЛНР" створені Росією, озброєні Росією, і до сьогодні озброюються Росією", – наголосив він.

Крім того, "історія Росії кількох століть довела: вони готові говорити будь-яку брехню, аби отримати вигоду", – зауважив Скіпальський.

Виходячи з цього, він назвав "ілюзорними" будь-які спроби домовитися щодо Донбасу з президентом Росії Володимиром Путіним і закликав президента України Володимира Зеленського усвідомити цей факт.

Як писав OBOZREVATEL, раніше стало відомо, які населені пункти Донбасу опиняться у "сірій зоні" в результаті розведення сил.

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