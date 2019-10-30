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30 жовтня • оновлено в 14:53
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Розведення сил на Донбасі: з'явилася реакція НАТО

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НАТО вітає заходи по розведенню сил в районі населеного пункту Золоте Луганської області.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг на прес-конференції в Одесі, нагадавши про відповідальність Росії за імплементацію Мінських угод, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми вітаємо всі дії по розведенню, які спрямовані на мирне врегулювання конфлікту. Ми побачили певний прогрес у Станиці Луганській і хотіли, щоб цей приклад дістався у спадок", - сказав він.

Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг

Радіо Свобода

Генсек уточнив, що багато що належить зробити для мирного врегулювання, оскільки режим припинення вогню як і раніше порушується, а спостерігачі СММ ОБСЄ не завжди мають повний доступ до території Донбасу.

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"Ми в НАТО підкреслюємо, що Росія несе чітку відповідальність за імплементацію Мінських угод. Зокрема, вона повинна вивести всі війська з території східної України і припинити дестабілізацію України", - зазначив Столтенберг.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Війна на Донбасі Відведення військ на Донбасі
Особа
Йенс Столтенберг
Місце
Україна
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