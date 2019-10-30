Розведення сил на Донбасі: з'явилася реакція НАТО

НАТО вітає заходи по розведенню сил в районі населеного пункту Золоте Луганської області.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг на прес-конференції в Одесі, нагадавши про відповідальність Росії за імплементацію Мінських угод, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми вітаємо всі дії по розведенню, які спрямовані на мирне врегулювання конфлікту. Ми побачили певний прогрес у Станиці Луганській і хотіли, щоб цей приклад дістався у спадок", - сказав він.

Йенс Столтенберг Радіо Свобода

Генсек уточнив, що багато що належить зробити для мирного врегулювання, оскільки режим припинення вогню як і раніше порушується, а спостерігачі СММ ОБСЄ не завжди мають повний доступ до території Донбасу.

"Ми в НАТО підкреслюємо, що Росія несе чітку відповідальність за імплементацію Мінських угод. Зокрема, вона повинна вивести всі війська з території східної України і припинити дестабілізацію України", - зазначив Столтенберг.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, спілкуючись з журналістами в Маріуполі, заявив, що українська сторона 29 жовтня почала відведення військ в населеному пункті Золоте на Донбасі.

Однак в штабі ООС спочатку спростували слова Пристайка про початок розведення військ в Золотому на Донбасі, повідомивши про нові порушення режиму припинення вогню з боку терористів.

Пізніше штаб ООС все ж опублікував офіційне підтвердження початку відведення військ поблизу Золотого. Також з'явилося уточнення про те, що обстріл, про який повідомлялося напередодні, нібито відбувся не в зоні розведення сил і засобів.

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