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12 листопада • оновлено в 15:53
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Розведення сил на Донбасі: в штабі ОС розкрили подробиці

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На ділянці в районі Богданівки і Петровського Донецької області завершився перший етап розведення сил і засобів.

Про це повідомив начальник прес-центру штабу Операції Об'єднаних сил Андрій Агєєв, зазначивши, що були передислоковані військові, стрілецька зброя і БМП.

"У рамках виконання заходів по розведенню на ділянці №3 в районі населених пунктів Петрівське - Богданівка 12 листопада о 12:00 завершилася третя доба, під час якої 42 військових, 48 одиниць стрілецької зброї і 3 одиниці БМП змінили тактичне положення", - заявив він.

Відведення сил

Відведення сил

dialog.ua

За словами Агєєва, до 12:00 13 листопада українська сторона поінформує ОБСЄ через МЗС про виконання першого етапу розведення сил і засобів.

Він уточнив, що за цю добу представники ОБСЄ проведуть перевірку, верифікацію вжитих заходів.

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"Уже на наступний день, тобто завтра, 13 листопада, з 12.00 почнеться практична фаза розмінування ділянки", - додав він, зазначивши, що, за повідомленням ОБСЄ, заходи проходять в дзеркальному порядку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи самопроголошеної угруповання "ДНР" заявили про розміщення так званих військових підрозділів на території розведення військ в районі Петрівського, якщо там з'явиться українська поліція.

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Теми
Відведення військ на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
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