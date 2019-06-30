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Розведення сил на Донбасі: в ОБСЄ офіційно підтвердили демонтаж бойових позицій

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Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ підтвердила розведення сил обох сторін у Станиці Луганській на Донбасі, а також демонтаж укріплених позицій.

Про це 30 червня повідомила прес-служба місії. Відзначимо, відведення сил і засобів поблизу контрольно-пропускного пункту в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" розпочався 26 червня.

СММ повідомляє, що 29 червня отримала вербальну ноту від Міністерства закордонних справ України, в якій говорилося, що Збройні Сили завершили розмежування в узгодженому районі.

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30 червня місія отримала лист від збройних формувань у непідконтрольних українському уряду районах Луганської області про те, що вони також завершили відведення сил.

Вказується, що початок процесу роз'єднання, коли військовослужбовці України і члени збройних формувань покидали свої передові позиції разом зі зброєю, моніторингова група зафіксувала 26 червня

У наступні дні ЗСУ та збройні формування звільнили інші місця в зоні роз'єднання.

Відведення сил у Станиці Луганській

Відведення сил у Станиці Луганській

Скрін відео ООС

Українські військові, зокрема, почали розбирати свої фортифікаційні споруди і проводити роботи з розмежування.

Збройні формування також знімали деякі бетонні блоки всередині зони роз'єднання, а також почали створення нової інфраструктури перетину за межами зони роз'єднання.

"Ситуація спокійна і стабільна. СММ буде продовжувати активно стежити за ситуацією і доповідати про неї", – підсумували в місії ОБСЄ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфліктОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
УкраїнаЛуганськ
Теги
ОБСЄООСЗбройні сили УкраїниНовини ЛНРНовини Донбасу
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