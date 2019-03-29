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"Розвалив місто!" В "ДНР" поскаржилися на новий колапс

1.7тЧитати матеріал російською

В окупованому Харцизьку Донецької області склалася катастрофічна ситуація. Жителі скаржаться, що в цьому винен так званий мер Олександр Левченко, який не мав досвіду роботи на керівних посадах і розвалив комунальне господарство міста.

"ДНРівці поставили на чолі Харцизька ПТУшника, який довів місто до колапсу. Тепер сміття не прибирають, транспорт працює з перебоями", — пише журналіст Денис Казанський у Twitter.

Також незадоволені місцевою "владою" містяни публікують у соцмережах фотографії переповнених сміттєвих баків і нечищених доріг.

"Розвалив місто!" В "ДНР" поскаржилися на новий колапс

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"Розвалив місто!" В "ДНР" поскаржилися на новий колапс

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"Розвалив місто!" В "ДНР" поскаржилися на новий колапс

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Прихильник "ДНР" Роман Манекін, який в останні роки багато критикує верхівку "республіки", опублікував листа, отриманого від жителів.

"Міський голова з'явився з нізвідки на фоні подій, які відбуваються, за призначенням керівництва республіки і абсолютно не користується електоральною підтримкою населення. Надалі з'ясувалося, що освіта у нього — Зугресовське ПТУ. Але з його ж слів, у 2014-му році, крім активної участі в бойових діях і керівництва містом він ще встиг заочно навчатися і в 2018 році отримав диплом. За фактом 3 роки містом правив студент-заочник. Бездарність правління керівника міста повною мірою відчули на собі", — йдеться в повідомленні.

"Переломною точкою стала ця зима, коли протягом декількох місяців у місті не вивозилося сміття і не чистилися дороги. Місто практично зупинилося, міський транспорт став непридатним, оскільки такими сніговими валунами було неможливо пересуватися. Люди пішки долали маршрути в найвіддаленіші райони міста і прилеглі селища. Травматологія ставила антирекорди. Щодня за допомогою зверталися 30-50 осіб. Кількість аварій на дорогах перевищила статистику в десятки разів. У міських спільнотах в інтернеті був шквал обурення. Частина людей пропонувала нести сміття до виконкому, частина взагалі виступала за силовий варіант – викинути мера і його свиту з виконкому", — додали жителі міста.

"Розвалив місто!" В "ДНР" поскаржилися на новий колапс

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в "ДНР" забили на сполох через порожні полиці супермаркетів — вони заповнені лише на 10%.

Крім того, в "республіці" місцеві жителі працюють за $37-100 на місяць. Зарплат не вистачає навіть на необхідний набір продуктів.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
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