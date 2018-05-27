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Розвалити Росію: з'явилася альтернатива пропозиції Туки

6.4тЧитати новину російською

У конфлікті з Росією Україні потрібно "розраховувати тільки на себе", а не чекати, коли країна-агресор "розвалиться під гнітом санкцій".

Таку думку на своїй сторінці у Facebook висловив відомий український журналіст Роман Цимбалюк, коментуючи недавній "план дій" від заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгія Туки.

Цимбалюк не погодився із заявою замміністра про те, що Росію можна знищити без єдиного пострілу, для чого достатньо лише посилити санкції.

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"Не любою, коли говорять дурниці. Якщо це роблять люди при владі, за такими дурницями тягнуться важкі наслідки та загибель людей", - написав журналіст, підкресливши, що розраховувати на такий сценарій "м'яко кажучи недалекоглядно".

"Владі України потрібно виходити не з того, що вона (РФ. - Ред.) колись розвалиться, а з того, що поруч агресивна, злобна, сильна у військовому плані й багата країна", - упевнений Цимбалюк.

Він вважає, що "красивих вишиванок" для переможи над Росією недостатньо. "Цього не буде", - підсумував він.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Тука дав невтішний прогноз про мир на Донбасі.

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Теми
Російсько-український конфліктВійна на Донбасіанексія КримуСанкції проти Росії
Особи
Роман ЦимбалюкГеоргій Тука
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