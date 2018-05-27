Розвалити Росію: з'явилася альтернатива пропозиції Туки

У конфлікті з Росією Україні потрібно "розраховувати тільки на себе", а не чекати, коли країна-агресор "розвалиться під гнітом санкцій".

Таку думку на своїй сторінці у Facebook висловив відомий український журналіст Роман Цимбалюк, коментуючи недавній "план дій" від заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгія Туки.

Цимбалюк не погодився із заявою замміністра про те, що Росію можна знищити без єдиного пострілу, для чого достатньо лише посилити санкції.

"Не любою, коли говорять дурниці. Якщо це роблять люди при владі, за такими дурницями тягнуться важкі наслідки та загибель людей", - написав журналіст, підкресливши, що розраховувати на такий сценарій "м'яко кажучи недалекоглядно".

"Владі України потрібно виходити не з того, що вона (РФ. - Ред.) колись розвалиться, а з того, що поруч агресивна, злобна, сильна у військовому плані й багата країна", - упевнений Цимбалюк.

Він вважає, що "красивих вишиванок" для переможи над Росією недостатньо. "Цього не буде", - підсумував він.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Тука дав невтішний прогноз про мир на Донбасі.