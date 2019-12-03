"Стане великою проблемою": Зеркаль пояснила наслідки розвалу Росії для України

Розвал Росії, як і погіршення її економічного стану, негативно вплине на Україну.

Про це в інтерв'ю телеканалу ATR заявила заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Україна як країна, яка має спільний кордон із Російською Федерацією, жодним чином не може бути зацікавлена в розвалі РФ або погіршенні економічного стану РФ. Для нас це може призвести до потоку мігрантів через Україну. Біженці завжди шукають кращого місця", – сказала вона.

Ілюстрація vesti.ua

"Розвал Росії, особливо не мирний, для нас буде великою проблемою", – додала заступниця міністра.

Як писав OBOZREVATEL, Олена Зеркаль також заявила, що про те, що Крим буде окупований Росією, президент країни-агресора Володимир Путін попереджав Україну ще в 2000 році.

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