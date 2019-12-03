Головна Новини
4 грудня • оновлено в 01:47
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

"Стане великою проблемою": Зеркаль пояснила наслідки розвалу Росії для України

6.3т
Читати матеріал російською

Розвал Росії, як і погіршення її економічного стану, негативно вплине на Україну.

Про це в інтерв'ю телеканалу ATR заявила заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Україна як країна, яка має спільний кордон із Російською Федерацією, жодним чином не може бути зацікавлена в розвалі РФ або погіршенні економічного стану РФ. Для нас це може призвести до потоку мігрантів через Україну. Біженці завжди шукають кращого місця", – сказала вона.

Новини
"Президентом можна зробити будь-якого": Зеркаль висловилася про політичні амбіції

Ілюстрація

Ілюстрація

vesti.ua

"Розвал Росії, особливо не мирний, для нас буде великою проблемою", – додала заступниця міністра.

Як писав OBOZREVATEL, Олена Зеркаль також заявила, що про те, що Крим буде окупований Росією, президент країни-агресора Володимир Путін попереджав Україну ще в 2000 році.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Богдана Васильченко
Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Олена Зеркаль
Місце
Україна
Тег
видео
Поділитися у Facebook
30
Коментарі
28
52
Смішно
20
Цікаво
3
Сумно
8
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кузьмин Владислав
Кузьмин Владислав
карацюпу на границу и всех нарушителей расстреливать....проблема тоже...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Pollak John
Pollak John
когда совок развалился никто потоком из бывшего совка не бежал на Запад .
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Вегера Вячеслав
Вегера Вячеслав
Pollak John, идиот, так то на запад, а то к братьям - украинцам..мышебратья???
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
Маниакально-депрессивный психоз.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Вегера Вячеслав
Вегера Вячеслав
Бобровский Виталий, а лечиться не пробовал?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги