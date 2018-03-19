"Розвал неминучий": волонтер розповів про єдиний шанс для Росії

Агресія Росії проти України і решти світу може закінчитися тільки в разі знищення імперського менталітету в Росії.

Про це в інтерв'ю "Обозревателю" розповів волонтер зі США, один із засновників організації United Help Ukraine, Юрій Янковський. За його словами, основна проблема Росії у тому, що вона, по суті залишається після Першої світової війни єдиною імперією у світі. Хоча сама вона цього і не визнає.

При цьому, на думку волонтера, у Росії немає нічого, крім ідеї розширення територій, і це заважає РФ стати нормальною цивілізованою країною і заважає жити всьому світу.

"Росію до розвалу завжди приводили, перш за все, якісь внутрішні процеси, а не зовнішній вплив. У нинішніх умовах роль каталізатора може зіграти розвал економіки. І він неминучий. Росія буде ізольована. Ця ізоляція вже поступово відбувається", - зазначив він.

Янковський також навів як приклад для росіян долю іракського диктатора Саддама Хусейна.

"Захопив Кувейт. Влаштував свій "Кувейт наш!". Американці дуже швидко поставили його на місце. В результаті операції "Буря у пустелі" армія Саддама була розбита. Але іракцям, на жаль, знадобилося ще цілих 10 років, щоб зрозуміти: проблема їхньої країни - в Саддамові. Коли вони це зрозуміли, вони усунули його від влади. А ще через три роки він був спійманий і убитий, а Ірак почав перебудовуватися. На жаль, пізно, і на жаль, з величезними втратами серед цивільного населення.

Волонтер вважає, що жителі РФ повинні розуміти: чим швидше вони знесуть режим Путіна і чим швидше відмовляться від імперської політики - тим швидше їхня країна відновиться.

"І, можливо, народ Росії отримає нарешті шанс жити в нормальній цивілізованій країні", - наголосив він.

Як повідомляв "Обозреватель", також волонтер розповів про підтримку України в США.