Розтрата і відмивання грошей: НАБУ заведе справу на міністра та екс-прем'єра

Солом'янський районний суд Києва зобов'язав Національне антикорупційне бюро відкрити кримінальне провадження щодо екс-прем'єр-міністра Арсенія Яценюка та міністра юстиції Павла Петренка.

Про це повідомляють "Українські Новини" з посиланням на судові матеріали. Уточнюються, що Яценюка і Петренка підозрюють у розтраті державних коштів у великих розмірах і відмиванні доходів. Відповідне рішення було прийняте 17 жовтня.

За словами заявника, раніше НАБУ відмовилося відкрити кримінальне провадження. У зв'язку з цим він звернувся зі скаргою до суду, який в результаті задовольнив позов. Зокрема справу доручили відкрити стосовно Яценюка, Петренка і одного із заступників міністра юстиції та керівника секретаріату держсекретаря Міністерства юстиції.

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Зазначається, що НАБУ має розпочати розслідування за такими статтями: 364 (зловживання владою або службовим становищем), 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), 209 (легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом), 366 (службове підроблення) та 212 (ухиляння від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів). Обставини ймовірних злочинів не вказуються.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку жовтня НАБУ відкрило кримінальне провадження стосовно Петренка за підозрою у зазначенні недостовірної інформації в декларації.