Розстрілювали впритул: розкрилася страшна правда про трагедію під Іловайськом

Частину українських захисників убили в 2014 році під Іловайськом у той момент, коли вони були позбавлені боєздатності, а тих, що вижили піддавали жорстоким тортурам.

Цей факт був встановлений Управлінням Верховного комісара ООН із прав людини в результаті довготривалого розслідування, за результатами якого було оприлюднено звіт про порушення людських прав і міжнародного гуманітарного права.

Так, стало відомо, що 29 серпня 2014 року близько 20 військовослужбовців виїхали на вантажівці з одного населеного пункту в інший. У результаті обстрілу врятувалися лише 7 бійців, які вивісили білий прапор. Однак окупаційні війська наказали їм скласти зброю і роздягнутися, а незабаром деяких розстріляли в голову і зі спини, незважаючи на те, що вони були hors de combat (позбавлені боєздатності).

Іловайський котел uapress.info

Відзначається, що тих, хто вижив, передали українській стороні. Саме завдяки їх показанням вдалося встановити правду про свавілля окупаційних військ.

Крім того, в звіті УВКПЛ сказано про 300 українських військовослужбовців і добровольців, які потрапили в полон і утримувалися в нелюдських умовах. До українців застосовували тортури, найпоширенішими з яких були побиття, зокрема з елементами сексуального насильства, імітація страти й інші погрози фізичного насильства.

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hvylya.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилося відео зі спогадами українських воїнів, яким вдалося вижити в Іловайському котлі.

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