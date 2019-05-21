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/Розслідування

Розстрілювали впритул: розкрилася страшна правда про трагедію під Іловайськом

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Частину українських захисників убили в 2014 році під Іловайськом у той момент, коли вони були позбавлені боєздатності, а тих, що вижили піддавали жорстоким тортурам.

Цей факт був встановлений Управлінням Верховного комісара ООН із прав людини в результаті довготривалого розслідування, за результатами якого було оприлюднено звіт про порушення людських прав і міжнародного гуманітарного права.

Так, стало відомо, що 29 серпня 2014 року близько 20 військовослужбовців виїхали на вантажівці з одного населеного пункту в інший. У результаті обстрілу врятувалися лише 7 бійців, які вивісили білий прапор. Однак окупаційні війська наказали їм скласти зброю і роздягнутися, а незабаром деяких розстріляли в голову і зі спини, незважаючи на те, що вони були hors de combat (позбавлені боєздатності).

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Іловайський котел

Іловайський котел

uapress.info

Відзначається, що тих, хто вижив, передали українській стороні. Саме завдяки їх показанням вдалося встановити правду про свавілля окупаційних військ.

Крім того, в звіті УВКПЛ сказано про 300 українських військовослужбовців і добровольців, які потрапили в полон і утримувалися в нелюдських умовах. До українців застосовували тортури, найпоширенішими з яких були побиття, зокрема з елементами сексуального насильства, імітація страти й інші погрози фізичного насильства.

Розстрілювали впритул: розкрилася страшна правда про трагедію під Іловайськом

newsmailby.wordpress.com

Розстрілювали впритул: розкрилася страшна правда про трагедію під Іловайськом

hvylya.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилося відео зі спогадами українських воїнів, яким вдалося вижити в Іловайському котлі.

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АТОНовини ДонбасуИловайскООН
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Nemo Kapitan
Nemo Kapitan
А чому про катів з укр. добробатів замовчуєте, це теж у доповіді: "УВКПЛ задокументувало вбивство чотирьох цивільних осіб в Іловайську, двоє із них були скоєні добровольцями українських батальйонів. В Іловайську та навколишніх селах українські сили застосовували катування та жорстоке поводження стосовно чоловіків віком від 30 до 66 років... Мініча викликав доброволець батальйону «Донбасу», з позивним «Кат», який звинуватив Мініча в тому, що той був «коригувальником вогню». Це був останній раз, коли його бачили живим. Інші свідки чули, як Мініча завели до спортивного залу в школі, звідки потім чулися крики та такі звуки, нібито хтось задихався. Вони повідомили, що наступного ранку його тіло знайшли за школою... 25 серпня один із бійців добробату помітив, що Труфанов має мобільний телефон і вивів його в невідомому напрямку. 26 серпня свідок бачив тіло [Труфанова] у шкільному дворі; всі пальці у нього були чорні, одна нога була пошкоджена, а в животі та грудях були кульові отвори... 29 серпня 2014 року Людмила Горбенко та Валерій Колесніченко, що перебували у цивільному шлюбі, обидва працівники залізничного депо, були знайдені застреленими в своєму будинку в м. Іловайську. Знайдені тіла були набряклі і з вогнепальними ранами. Як повідомлялося, обличчя обох потерпілих мали сліди побиття. Свідкам також здалося, що кінцівки потерпілих були зламані. Найбільша кількість задокументованих УВКПЛ випадків катувань та жорстокого поводження з цивільними особами мали місце в період з 22 по 28 серпня 2014 року в школі №14, яку контролював батальйон «Донбас»". І т. ін.
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Для русских законы не писаны..Включая и ЗАКОН ВОЙНЫ..Стрелять в спину пленным...Такого ,даже немецкие фашисты не делали...
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Kymlach Oleksandr
Kymlach Oleksandr
Кассабы-сиречь мясники. Всегда ими были и всегда останутся. пАбеждать умеют только завалив своими ватными, смердючими трупаками все вокруг. Крымскую войну прос*али, Японскую, Финскую, Корейскую, Афганскую, две чеченских. Прос*али бы и 2-ю мировую, если бы Украина не приняла на себя главный удар, а англосаксы не помогали бы всем необходимым. Нет мразей и подонков хуже кацапов. Собьют пассажирский самолёт и на соседа укажут; запытают до смерти людей в Славянске( поотрубают руки, животы повспарывают) и кричат о нациках-бЕндеровцах; ПЕРВЫМИ убьют двух украинских армейцев, из-за спин ватных селюков и тут-же кричат, что "укры" бомбят собственное население. Выродки, не будет между нами мира. Как аукнется, так и откликнется. Для меня вы расчеловечены, обычные насекомые-тараканы, место которых в печке.
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Kymlach Oleksandr, да,это так..Нет,в этом мире более сволочной нации,чем русские..
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